РФ порахує "казаків" в окупованій Запорізькій області та відправить на війну, - ЦНС
Росіяни на тимчасово окупованій частині Запорізької області почали процес реєстрації документів казачих організацій. Так званих "казаків" збираються порахувати та відправити на війну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що тепер усі казачі організації будуть тільки реєстрованими. Оскільки за словами кремлівських кураторів, у регіонів воєнний стан і займатися суспільною діяльністю в обстановці, що склалася, неприйнятна для казаків.
"Тобто усі ці "ряжені добровольці" автоматично стають мобілізаційним резервом для армії РФ", - йдеться у повідомленні.
Окрім цього, у Бердянському районі ворог формує два казацькі класи у місцевих школах. Такі класи російські окупанти планують облаштувати в усіх навчальних закладах окупованої території України. Мета РФ - перетворити казацькі організації, які не мають нічого спільного з історичним українським козацтвом, на інструмент своєї пропаганди.
У ЦНС наголосили, що ще з самого початку окупації України так звані "казачі" групи беруть участь у мілітаризації населення, а також у репресіях проти тих, хто не погоджується з окупаційною владою.
"Вони виступають не як оборонці народу, а як інструмент контролю й терору, що підриває справжні цінності українського козацтва", - резюмував інформаційний ресурс.
Нагадаємо, що за даними ЦНС, українські області, які перебувають в окупації, провалили план вербування населення до армії РФ. Невиконання становить 60%.
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