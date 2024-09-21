РФ посчитает "казаков" в оккупированной Запорожской области и отправит на войну, - ЦНС

Россияне на временно оккупированной части Запорожской области начали процесс регистрации документов казачьих организаций. Так называемых "казаков" собираются посчитать и отправить на войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

Отмечается, что теперь все казаческие организации будут только регистрируемыми. Поскольку по словам кремлевских кураторов, у регионов военное положение и заниматься общественной деятельностью в сложившейся обстановке неприемлемо для казаков.

"То есть все эти "ряженые добровольцы" автоматически становятся мобилизационным резервом для армии РФ", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в Бердянском районе враг формирует два казацких класса в местных школах. Такие классы российские оккупанты планируют обустроить во всех учебных заведениях оккупированной территории Украины. Цель РФ - превратить казацкие организации, которые не имеют ничего общего с историческим украинским казачеством, в инструмент своей пропаганды.

В ЦНС подчеркнули, что еще с самого начала оккупации Украины так называемые "казаческие" группы принимают участие в милитаризации населения, а также в репрессиях против тех, кто не согласен с оккупационными властями.

"Они выступают не как защитники народа, а как инструмент контроля и террора, подрывающий подлинные ценности украинского казачества", - резюмировал информационный ресурс.