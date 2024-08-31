Ворог на окупованих територіях провалює план з вербування населення до ЗС РФ, - ЦНС

Українські області, які знаходяться в окупації, провалили план з вербування населення до лав ЗС РФ. В цілому невиконання становить 60%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС ).

Інформаційний ресурс зазначив, що населення тимчасово окупованих територіях не поспішає укладати контракти з армією російських загарбників.

Найгірша ситуація для окупантів на окупованій частині Запорізької та Херсонської областей. Там ворогу вдалось завербувати лише кілька десятків маргіналів.

У ЦНС наголосили, що українці відмовляються йти в армію РФ попри жахливу економічну ситуацію в регіоні та потік пропаганди.

"Це красномовно свідчить про рівень реальної підтримки окупації через місцевих", - зауважив інформаційний ресурс.

Центр національного спротиву закликав людей і надалі передавати інформацію про окупантів та зрадників, "аби жоден ворог не дожив до зими".