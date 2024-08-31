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Ворог на окупованих територіях провалює план з вербування населення до ЗС РФ, - ЦНС

Субота 31 серпня 2024 15:46
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Ворог на окупованих територіях провалює план з вербування населення до ЗС РФ, - ЦНС Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Українські області, які знаходяться в окупації, провалили план з вербування населення до лав ЗС РФ. В цілому невиконання становить 60%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Інформаційний ресурс зазначив, що населення тимчасово окупованих територіях не поспішає укладати контракти з армією російських загарбників.

Найгірша ситуація для окупантів на окупованій частині Запорізької та Херсонської областей. Там ворогу вдалось завербувати лише кілька десятків маргіналів.

У ЦНС наголосили, що українці відмовляються йти в армію РФ попри жахливу економічну ситуацію в регіоні та потік пропаганди.

"Це красномовно свідчить про рівень реальної підтримки окупації через місцевих", - зауважив інформаційний ресурс.

Центр національного спротиву закликав людей і надалі передавати інформацію про окупантів та зрадників, "аби жоден ворог не дожив до зими".

Нагадаємо, що Росія придумала новий спосіб поповнити лави своїх військ за рахунок людей на окупованих територіях України. Зокрема, так звані "правоохоронці" тиснуть на затриманих людей, яким загрожує ув'язнення, щоб ті укладали контракт в обмін на уникнення кримінального переслідування.

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