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Білорусь хоче уникнути участі у бойових діях проти України, - ЦНС

Субота 14 вересня 2024 20:46
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Білорусь хоче уникнути участі у бойових діях проти України, - ЦНС Фото: білоруси не хочуть воювати проти України (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Військово-політичне керівництво Білорусі хоче уникнути участі у бойових діях проти України. Такі настрої практично на всіх рівнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зокрема, білоруські представники силових структур у неформальних розмовах визнають, що армія Білорусі нездатна протистояння Збройним силам України в разі прямого військового зіткнення.

Причиною цього називають відсутність достатньої кількості людей та озброєння. Крім того, ситуація погіршується ще й тим, що країна передала Росії значні обсяги озброєння та боєприпасів, які залишилися від СРСР. Ще один фактор - відсутність досвіду у сучасній війні та небажання військових Збройних сил Білорусі воювати проти України.

Ще більше зневіру у власних спроможностях посилила успішна операція Сил оборони України в Курській області Росії.

"В розмовах "не під запис" проводяться прямі паралелі між Збройними силами республіки Білорусь та тими російськими підрозділами, які забезпечували оборону кордону в Курській області", - зазначили у ЦНС.

Крім того, білоруси бояться за свої НПЗ, оскільки розуміють, що повністю знаходяться в зоні ураження українських ракет та дронів, а війська ППО Білорусі, у свою чергу, не мають бойового досвіду. Страх виникає ще й на тлі того, що навіть сили ППО РФ не можуть захистити власні нафтопереробні заводи від ударів України.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому Білорусь почала стягувати війська до кордону з Україною. За даними ДПСУ, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко робить це під виглядом навчань. У відповідь українські прикордонники посилюють оборону в Чернігівській області.

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