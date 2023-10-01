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РФ помиляється, якщо думає, що може "перечекати" військову допомогу Україні, - Кулеба

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація хоче "перечекати" військову допомогу Україні. Однак такі надії з боку Кремля приречені на провал.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter.

"Росія помиляється, якщо думає, що може "перечекати" військову допомогу Україні", - сказав міністр.

За словами Кулеби, Україна стане тільки сильнішою, а російська агресія зазнає поразки.

"Ми не просто постачаємо зброю в Україну. Ми нарощуємо внутрішнє виробництво і спільне виробництво з партнерами в НАТО і за його межами", - додав міністр.

Форум оборонних індустрій

Нагадаємо, в п'ятницю, 29 вересня, в Києві пройшов перший Міжнародний форум оборонних індустрій (DFNC1). Він обʼєднав 252 компанії з понад 30 країн.

На форумі були присутні виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій з держав-партнерів. Крім того, долучилися українські державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу.

Під час форуму президент України Володимир Зелленський оголосив про створення альянсу оборонних індустрій та спецфонду в оборонній сфері. Його наповнять грошима з російських активів та дивідендами від державних оборонних активів.

За даними МЗС, до альянсу вже приєдналися 38 оборонних компаній з 19 країн.

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Війна Росії проти УкраїниДмитро Кулеба