РФ ошибается, если думает, что может "переждать" военную помощь Украине, - Кулеба

"Россия ошибается, если думает, что может "переждать" военную помощь Украине", - сказал министр.

По словам Кулебы, Украина станет только сильнее, а российская агрессия потерпит поражение.

"Мы не просто поставляем оружие в Украину. Мы наращиваем внутреннее производство и совместное производство с партнерами в НАТО и за его пределами", - добавил министр.

Форум оборонных индустрий

Напомним, в пятницу, 29 сентября, в Киеве прошел первый Международный форум оборонных индустрий (DFNC1). Он объединил 252 компании из более чем 30 стран.

На форуме присутствовали производители танков, артиллерии, дронов, боеприпасов, разработчики инновационного программного обеспечения и владельцы уникальных сложных технологий из государств-партнеров. Кроме того, присоединились украинские государственные и частные предприятия оборонно-промышленного комплекса.

В ходе форума президент Украины Владимир Зелленский объявил о создании альянса оборонных индустрий и спецфонда в оборонной сфере. Его наполнят деньгами по российским активам и дивидендам от государственных оборонных активов.

По данным МИД, к альянсу уже присоединились 38 оборонных компаний из 19 стран.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.