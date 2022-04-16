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В РФ показали видео с якобы моряками с крейсера "Москва", затонувшего после удара Украины

Фото: затонувший крейсер "Москва" (twitter.com/InfoResist)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство обороны РФ опубликовало видео встречи командования российского военно-морского флота с якобы членами экипажа крейсера "Москва", затонувшего после ракетного удара Украины. На ролике показаны около ста моряков, при том, что на корабле находились 500-700 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Отмечается, что встреча с якобы моряками крейсера "Москва" прошла в оккупированном Севастополе. На ролике видно, как членам экипажа на плацу вышел главком вмф РФ Николай Евменов и командование Черноморского флота России. Также на видео присутствует человек, похожий на капитана потопленного корабля Антона Куприна.

При этом командующий Черноморским флотом Игорь Осипов отсутствует. Ранее сообщалось о его аресте за провальную операцию российских кораблей. Отметим, звание адмирала ему менее чем за год до начала войны в Украине дал Путин.

Российское издание "Медуза" подсчитало моряков крейсера "Москва", которые присутствовали на встрече. По его данным, численность экипажа потопленного корабля составляла от 500 до 700 человек, а на ролике видно только около ста.

Напомним, в результате попадания двух украинских ракет "Нептун" получил повреждения и впоследствии затонул российский крейсер "Москва". Россия утверждает, что на корабле в результате пожара сдетонировал боезапас, а экипаж корабля удалось эвакуировать и доставить в оккупированный Севастополь. Однако Госпогранслужба Украины опровергла заявление захватчиков - россияне не смогли провести спасательную операцию из-за шторма.

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