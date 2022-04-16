У РФ показали відео з нібито моряками з крейсера "Москва", затонулого після удару України

Міністерство оборони РФ опублікувало відео зустрічі командування російського військово-морського флоту з нібито членами екіпажу крейсера "Москва", затонулого після ракетного удару України . На ролику показані близько ста моряків, при тому, що на кораблі знаходилися 500-700 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Відзначається, що зустріч з нібито моряками крейсера "Москва" пройшла в окупованому Севастополі. На ролику видно, як членам екіпажу на плацу вийшов головком вмф РФ Микола Євменов і командування Чорноморського флоту Росії. Також на відео присутня людина, схожа на капітана потопленого корабля Антона Купріна.

При цьому командувач Чорноморським флотом ігор Осипов відсутній. Раніше повідомлялося про його арешт за провальну операцію російських кораблів. Зазначимо, звання адмірала йому менш ніж за рік до початку війни в Україні дав Путін.

Російське видання "Медуза" підрахувало моряків крейсера "Москва", які були присутні на зустрічі. За його даними, чисельність екіпажу потопленого корабля становила від 500 до 700 осіб, а на ролику видно тільки близько ста.