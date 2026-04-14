ЗСУ показали момент удару КАБами по Печенізькому водосховищу

Зазначається, що чотири КАБи влучили в землю поблизу гідротехнічних споруд, ще дві - у воду. Крім того, українські захисники наголосили на "особливому цинізмі окупантів".

Зокрема, ворог намагається скористатися моментом, коли внаслідок весняного водопілля у водосховищі накопичено максимальний об'єм води.

"Руйнування дамби саме зараз, у період "великої води", мало б призвести до катастрофічних наслідків для громад нижче за течією, спричинивши масштабне затоплення та екологічне лихо", - йдеться у заяві.

Оскільки досягнути успіху фізично росіянам не вдалося, вони перейшли до інформаційно-психологічної атаки. На підконтрольних країні-агресорці "псевдохарківських" пабліках поширюють фейки про пошкодження дамби та нібито аварійний скид води.

"Насправді дамба не пошкоджена. Скид води відбувається у плановому контрольованому режимі. Ситуація повністю моніториться. Враховуючи досвід попередніх підступних атак, заздалегідь розроблені плани швидкого реагування на будь-які форс-мажорні обставини", - сказано у заяві.

Що передувало

Нагадаємо, країна-агресорка завдала удару шістьма КАБами по Печенізькому водосховищу у Чугуївському районі. Крім того, ворог застосував комбіновану атаку по Харкову "Шахедами" та "Молніями".

Один з дронів уразив багатоповерхівку у Харкові. Внаслідок обстрілу постраждала одна квартира, ушкоджень зазнала жінка.