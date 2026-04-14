RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

ВСУ показали момент удара КАБами по Печенежскому водохранилищу

16:44 14.04.2026 Вт
2 мин
После обстрела оккупанты начали распространять фейки о его последствиях
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Печенежское водохранилище на Харьковщине (wikipedia org)

Сегодня, 14 апреля, Россия поразила управляемыми авиабомбами Печенежское водохранилище. Позже появился момент удара, а россияне начали распространять фейки о его последствиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 16-го армейского корпуса ВСУ.

Отмечается, что четыре КАБа попали в землю вблизи гидротехнических сооружений, еще две - в воду. Кроме того, украинские защитники отметили "особый цинизм оккупантов".

В частности, враг пытается воспользоваться моментом, когда в результате весеннего половодья в водохранилище накоплен максимальный объем воды.

"Разрушение дамбы именно сейчас, в период "большой воды", должно было бы привести к катастрофическим последствиям для громад ниже по течению, вызвав масштабное затопление и экологическое бедствие", - говорится в заявлении.

Поскольку достичь успеха физически россиянам не удалось, они перешли к информационно-психологической атаке. На подконтрольных стране-агрессору "псевдохарьковских" пабликах распространяют фейки о повреждении дамбы и якобы аварийном сбросе воды.

"На самом деле дамба не повреждена. Сброс воды происходит в плановом контролируемом режиме. Ситуация полностью мониторится. Учитывая опыт предыдущих коварных атак, заранее разработаны планы быстрого реагирования на любые форс-мажорные обстоятельства", - говорится в заявлении.

Что предшествовало

Напомним, страна-агрессор нанесла удар шестью КАБами по Печенежскому водохранилищу в Чугуевском районе. Кроме того, враг применил комбинированную атаку по Харькову "Шахедами" и "Молниями".

Один из дронов поразил многоэтажку в Харькове. В результате обстрела пострадала одна квартира, повреждения получила женщина.

Другие вражеские обстрелы Харькова

Напомним, россияне в ночь на 3 апреля нанесли ракетные удары по Харькову. В результате вражеского обстрела в городе были повреждены многоэтажки, пострадала женщина.

Кроме того, Россия с вечера 1 апреля почти сутки подряд - до ночи 3 апреля - атаковала Харьков дронами. В городе было зафиксировано около 20 ударов, а после последнего был поврежден отель. Пострадала 28-летняя женщина и младенец.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
