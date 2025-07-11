У РФ поховали комбрига елітних морпіхів, якого могли ліквідувати ЗСУ

В одному з російських сіл в Чувашії поховали командира 155 бригади морської піхоти РФ Сергія Ільїна. Він імовірно був ліквідований в Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Урмарського муніципального округу Василя Шигильдєєва та OSINT-проєкт Russian Officers Killed in Ukraine.

Як зазначають OSINT-дослідники, удар призвів до втрат серед командування російських військ. Тоді також загинули начальник штабу бригади Леонід Башкардін та полковник ВМС РФ Наріман Шихалієв.

Це селище розташоване на території Росії поблизу українського кордону, і саме там, за даними проєкту, українська армія завдала точного удару по ворожому командному складу.

Тим часом аналітики OSINT-проєкту Russian Officers Killed in Ukraine вважають, що Ільїн міг загинути 2 липня внаслідок удару Сил оборони України по командному пункту в селищі Коренево Курської області.

Офіційно російська влада підтвердила лише факт загибелі військового під час "спеціальної військової операції", однак точні обставини не уточнила.

Бої у Курській області

Нагадаємо, Сили оборони розпочали наступальну операцію у Курській області на початку серпня 2024 року. Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію Росії.

На піку операції Сили оборони контролювали до 1300 квадратних кілометрів російської території. Згодом росіяни пішли у наступ. Восени до боїв у Курській області противник залучив солдатів Північної Кореї.

За даними розвідки Південної Кореї, КНДР втратила на війні проти України 4700 військових.

У Генштабі ЗСУ зазначали, що ворог на Курському напрямку втратив вже понад 63 тисячі військових вбитими та пораненими. З них близько 4 тисяч - громадяни КНДР.

Удари по Курській області

У квітні Повітряні Сили завдали успішного удару по місцю базування окупантів у Курській області. Звідти здійснювався запуск ударних дронів.

Також у травні 2025 року у Курській області пролунали потужні вибухи. Тоді було завдано ракетного удару по сукупченню військової техніки російської армії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.