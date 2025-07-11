В РФ похоронили комбрига элитных морпехов, которого могли ликвидировать ВСУ

В одном из российских сел в Чувашии похоронили командира 155 бригады морской пехоты РФ Сергея Ильина. Он предположительно был ликвидирован в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Урмарского муниципального округа Василия Шигильдеева и OSINT-проект Russian Officers Killed in Ukraine.