У РФ почали приходити похоронки на нещодавно мобілізованих солдатів. ЗМІ дізналися кількість

Як пише видання, "перші труни зараз повертаються до Росії з України, привозячи останки простих росіян, яким спочатку обіцяли швидку "спецоперацію", а тепер закликали йти воювати". На думку західних журналістів, їхня смерть "може стати ще одним переламним моментом для Росії".

"Новоспечені солдати загинули через кілька тижнів після оголошення Володимиром Путіним мобілізації 21 вересня", - йдеться у статті.

Зокрема, у четвер, 13 жовтня, Челябінська область повідомила про загибель 5 мобілізованих солдатів з єдиного військового комісаріату. Ще 4 особи померли у Красноярському краї.

Посилаючись на дані російської служби ВПС, The Guardian пише, що ще 14 людей померли, не дійшовши до фронту, з причин, включаючи самогубства, серцеві напади, бійки та інші загадкові недуги.

Видання також наводить слова президента РФ Володимира Путіна, який на прес-конференції в столиці Казахстану Астані в п'ятницю, 14 жовтня, заявив, що в Україні вже воюють 16 тисяч мобілізованих військовослужбовців і що 222 тисячі росіян вже призвано.

"Мобілізація в Росії супроводжується повідомленнями про зневагу, незрозумілі смерті та самогубства", - вказують автори статті, наводячи кілька подібних прикладів.

Зокрема:

в п'ятницю, 14 жовтня, тіло російського військового призовника було знайдено повішеним на паркані в далекосхідному місті Партизанськ;

під час навчань одна людина на військовій базі під Санкт-Петербургом застрелилася;

інший житель Сибіру перерізав собі горло у їдальні.

Мобілізація у Росії

Під час виступу 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив старт часткової мобілізації в Росії. Він планує кинути на війну в Україну 300 тисяч резервістів.

При цьому міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про 200 тисяч вже мобілізованих. Однак реальна кількість їх менша, хоч і перевищує 100 тисяч людей.

Крім того, в Білорусі готують місця для розміщення 20 тисяч мобілізованих із Росії. Вони мають поповнити дислоковані у Білорусі підрозділи ЗС РФ. Туди вже прибули перші ешелони з російськими військовими.