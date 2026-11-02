РФ почала застосовувати нові "шахедоподібні" дрони, ЗСУ показали кадри знищення

Росіяни почали застосовувати по Україні нові "шахедоподібні" дрони БМ-35 та БМ-70. Українські дрони-перехоплювачі успішно боряться з новими БпЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення 425-го окремого штурмового полку "Скеля" та Facebook 42 окремої механізованої бригади.
"Росіяни оснастили ударні БМ-35 реактивними двигунами, щоб атакувати нашу логістику: транспорт, техніку та маршрути постачання. І запевняли, що українським дронам-перехоплювачам такі цілі не наздогнати", - йдеться у повідомленні "Скелі".
Зазначається, що швидкість дронів - понад 350 км/год, малі висоти та маневри справді ускладнюють перехоплення.
На цей момент достовірна інформація про технічні характеристики реактивної модифікації БМ-70 відсутня. Стандартна версія БМ-70 обладнана поршневим двигуном із повітряним гвинтом, має швидкість польоту в межах 200-220 км/год та може перевозити бойове навантаження масою до 15 кг.
Раніше РБК-Україна писало, що російські реактивні безпілотники можуть долати значні відстані та досягати західних областей України. Їхня дальність залежить від технічних характеристик, запасу пального й обладнання на борту.
Також ми писали, що українська ППО збільшує відсоток збиття російських реактивних ударних дронів. Наразі середнім показником є майже 60% знищених "Гераней-4".
Окрім того, Росіяни суттєво доопрацювали безпілотні апарати "Гербера", які тепер можуть долати відстань до 1200 кілометрів та нести збільшений боєзаряд.