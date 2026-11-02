РФ почала застосовувати нові "шахедоподібні" дрони, ЗСУ показали кадри знищення

"Росіяни оснастили ударні БМ-35 реактивними двигунами, щоб атакувати нашу логістику: транспорт, техніку та маршрути постачання. І запевняли, що українським дронам-перехоплювачам такі цілі не наздогнати", - йдеться у повідомленні "Скелі".

Зазначається, що швидкість дронів - понад 350 км/год, малі висоти та маневри справді ускладнюють перехоплення.

На цей момент достовірна інформація про технічні характеристики реактивної модифікації БМ-70 відсутня. Стандартна версія БМ-70 обладнана поршневим двигуном із повітряним гвинтом, має швидкість польоту в межах 200-220 км/год та може перевозити бойове навантаження масою до 15 кг.