РФ атакує Україну великими дронами "Гербера-2": у ГУР розкрили характеристики

Росіяни суттєво доопрацювали безпілотні апарати "Гербера", які тепер можуть долати відстань до 1200 кілометрів та нести збільшений боєзаряд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР МО України.

Зазначається, що ці дрони спочатку розроблялися як хибні цілі для перевантаження протиповітряної оборони. Перші версії мали модифікації "Розвідник" та "Камікадзе", але залишалися доволі простими й недорогими апаратами.

Поступово їхня "начинка" почала наближатися до оснащення значно дорожчих БпЛА: mesh-модеми, недешеві камери на гімбальних підвісах та ін.

Нещодавно ворог почав застосовувати збільшену версію "Гербери". Новий зразок має розмах крил 3 м і довжину фюзеляжу 2,6 м. Завдяки новому паливному баку об’ємом 63 літри безпілотник може подолати відстань до 1 200 км.

Для збереження стабільності борту під час маневрів бак усередині поділено на окремі секції. Двоциліндровий двотактний двигун - це фактично половина двигуна від "Герані-2", виробництво якого локалізували в Алабузі.

У дослідженому зразку використано осколково-фугасну запалювальну бойову частину ОФЗБЧ-10 вагою 10 кг та окремі мішки із запалювальною сумішшю. Безпілотник може нести бойову частину вагою до 25 кг.

Електроніку "Гербери-2" становлять оновлений польотний контролер, 12-канальна "Комета", mesh-модем виробництва Shenzhen Sinosun Technology Co., Ltd та новий блок обробки відео "Сосиска", реалізований на базі китайського мікрокомп’ютера Coke Pi.

Досліджений зразок мав подвійну IP-камеру, закріплену на фюзеляжі над паливним баком і призначену для виявлення перехоплювачів. Також встановлено наявність версій із курсовими IP-камерами та камерами з трьохосьовими підвісами. Найбільше в новій "Гербері" компонентів китайських та американських виробників.