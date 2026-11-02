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РФ атакує Україну великими дронами "Гербера-2": у ГУР розкрили характеристики

09:44 02.11.2026 Пн
2 хв
aimg Костянтин Широкун
РФ атакує Україну великими дронами "Гербера-2": у ГУР розкрили характеристики Фото: РФ атакує Україну великими дронами "Гербера-2" (скрін відео)
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Росіяни суттєво доопрацювали безпілотні апарати "Гербера", які тепер можуть долати відстань до 1200 кілометрів та нести збільшений боєзаряд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР МО України.

Зазначається, що ці дрони спочатку розроблялися як хибні цілі для перевантаження протиповітряної оборони. Перші версії мали модифікації "Розвідник" та "Камікадзе", але залишалися доволі простими й недорогими апаратами.

Поступово їхня "начинка" почала наближатися до оснащення значно дорожчих БпЛА: mesh-модеми, недешеві камери на гімбальних підвісах та ін.

Нещодавно ворог почав застосовувати збільшену версію "Гербери". Новий зразок має розмах крил 3 м і довжину фюзеляжу 2,6 м. Завдяки новому паливному баку об’ємом 63 літри безпілотник може подолати відстань до 1 200 км.

Для збереження стабільності борту під час маневрів бак усередині поділено на окремі секції. Двоциліндровий двотактний двигун - це фактично половина двигуна від "Герані-2", виробництво якого локалізували в Алабузі.

РФ атакує Україну великими дронами &quot;Гербера-2&quot;: у ГУР розкрили характеристики

У дослідженому зразку використано осколково-фугасну запалювальну бойову частину ОФЗБЧ-10 вагою 10 кг та окремі мішки із запалювальною сумішшю. Безпілотник може нести бойову частину вагою до 25 кг.

Електроніку "Гербери-2" становлять оновлений польотний контролер, 12-канальна "Комета", mesh-модем виробництва Shenzhen Sinosun Technology Co., Ltd та новий блок обробки відео "Сосиска", реалізований на базі китайського мікрокомп’ютера Coke Pi.

Досліджений зразок мав подвійну IP-камеру, закріплену на фюзеляжі над паливним баком і призначену для виявлення перехоплювачів. Також встановлено наявність версій із курсовими IP-камерами та камерами з трьохосьовими підвісами. Найбільше в новій "Гербері" компонентів китайських та американських виробників.

Раніше РБК-Україна писало, що російські реактивні безпілотники можуть долати значні відстані та досягати західних областей України. Їхня дальність залежить від технічних характеристик, запасу пального й обладнання на борту.

Також ми писали, що українська ППО збільшує відсоток збиття російських реактивних ударних дронів. Наразі середнім показником є майже 60% знищених "Гераней-4".

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