РФ почала застосовувати нові "шахедоподібні" дрони, ЗСУ показали кадри знищення

Додати як бажане джерело в Google

Росіяни почали застосовувати по Україні нові "шахедоподібні" дрони БМ-35 та БМ-70. Українські дрони-перехоплювачі успішно боряться з новими БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення 425-го окремого штурмового полку "Скеля" та Facebook 42 окремої механізованої бригади.

"Росіяни оснастили ударні БМ-35 реактивними двигунами, щоб атакувати нашу логістику: транспорт, техніку та маршрути постачання. І запевняли, що українським дронам-перехоплювачам такі цілі не наздогнати", - йдеться у повідомленні "Скелі". Зазначається, що швидкість дронів - понад 350 км/год, малі висоти та маневри справді ускладнюють перехоплення. https://t.me/skala425/1022 На цей момент достовірна інформація про технічні характеристики реактивної модифікації БМ-70 відсутня. Стандартна версія БМ-70 обладнана поршневим двигуном із повітряним гвинтом, має швидкість польоту в межах 200-220 км/год та може перевозити бойове навантаження масою до 15 кг.