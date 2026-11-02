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РФ начала применять новые "шахедоподобные" дроны, ВСУ показали кадры уничтожения

16:18 02.11.2026 Пн
2 мин
aimg Константин Широкун
РФ начала применять новые "шахедоподобные" дроны, ВСУ показали кадры уничтожения Фото: РФ начала применять новые "шахедообразные" дроны (Getty Images)
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Россияне начали применять по Украине новые "шахедообразные" дроны БМ-35 и БМ-70. Украинские дроны-перехватчики успешно борются с новыми БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 425-го отдельного штурмового полка "Скала" и Facebook 42-й отдельной механизированной бригады.

"Россияне оснастили ударные БМ-35 реактивными двигателями, чтобы атаковать нашу логистику: транспорт, технику и маршруты поставок. И уверяли, что украинским дронам-перехватчикам такие цели не догнать", - говорится в сообщении "Скалы".

Отмечается, что скорость дронов - более 350 км/ч, малые высоты и маневры действительно затрудняют перехват.

В настоящее время достоверная информация о технических характеристиках реактивной модификации БМ-70 отсутствует. Стандартная версия БМ-70 оборудована поршневым двигателем с воздушным винтом, имеет скорость полета в пределах 200-220 км/ч и может перевозить боевую нагрузку массой до 15 кг.

Ранее РБК-Украина писала, что российские реактивные беспилотники могут преодолевать значительные расстояния и достигать западных областей Украины. Их дальность зависит от технических характеристик, запаса горючего и оборудования на борту.

Также мы писали, что украинское ПВО увеличивает процент сбивания российских реактивных ударных дронов. Сейчас средним показателем почти 60% уничтоженных "Гераней-4".

Кроме того, Россияне существенно доработали беспилотные аппараты "Гербера", которые теперь могут преодолевать расстояние до 1200 километров и нести увеличенный боезаряд.

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