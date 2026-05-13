РФ почала тривалий удар по Україні: після дронів буде багато ракет, названо цілі

Дрони - перша хвиля

У першій хвилі атаки Росія задіяла значну кількість ударних безпілотників. Мета - перевантажити українську систему протиповітряної оборони і вразити цивільні об'єкти.

Після дронів ГУР очікує застосування крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістичних ракет.

Під удар можуть потрапити:

об'єкти енергетики та критичної інфраструктури;

підприємства оборонно-промислового комплексу;

будівлі органів державної влади у великих містах.

"У такий спосіб Росія, яка відкинула пропозиції перемирʼя, прагне вкотре вплинути на стійкість України у війні за свободу", - йдеться у повідомленні.