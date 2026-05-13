РФ начала длительный удар по Украине: после дронов будет много ракет, названы цели

13 мая россия начала комбинированный воздушный удар по Украине. ГУР предупреждает: атака может длиться долго и иметь несколько волн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram.
В первой волне атаки Россия задействовала значительное количество ударных беспилотников. Цель - перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны и поразить гражданские объекты.
После дронов ГУР ожидает применения крылатых ракет воздушного и морского базирования, а также баллистических ракет.
"Таким образом Россия, которая отвергла предложения перемирия, стремится в очередной раз повлиять на устойчивость Украины в войне за свободу", - говорится в сообщении.
Напомним, утром 13 мая Россия уже атаковала Украину группами дронов - взрывы слышали в нескольких регионах, работала ПВО.
Как сообщало РБК-Украина, в Киеве также прозвучали взрывы - дроны подлетали к столице, ПВО отрабатывала.