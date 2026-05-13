Обстрел Киева Суд по Ермаку Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

РФ начала длительный удар по Украине: после дронов будет много ракет, названы цели

12:53 13.05.2026 Ср
1 мин
РФ атакует критическую инфраструктуру, энергетику, здания власти. ГУР раскрыло планы Кремля
aimg Елена Чупровская
Фото: Массированная атака на Украину 13 мая - цели России и предупреждение ГУР (defnce-ua.com)

13 мая россия начала комбинированный воздушный удар по Украине. ГУР предупреждает: атака может длиться долго и иметь несколько волн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram.

Читайте также: Россияне изменили тактику применения дронов, - "Флеш"

Дроны - первая волна

В первой волне атаки Россия задействовала значительное количество ударных беспилотников. Цель - перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны и поразить гражданские объекты.

После дронов ГУР ожидает применения крылатых ракет воздушного и морского базирования, а также баллистических ракет.

Под удар могут попасть:

  • объекты энергетики и критической инфраструктуры;
  • предприятия оборонно-промышленного комплекса;
  • здания органов государственной власти в крупных городах.

"Таким образом Россия, которая отвергла предложения перемирия, стремится в очередной раз повлиять на устойчивость Украины в войне за свободу", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 13 мая Россия уже атаковала Украину группами дронов - взрывы слышали в нескольких регионах, работала ПВО.

Как сообщало РБК-Украина, в Киеве также прозвучали взрывы - дроны подлетали к столице, ПВО отрабатывала.

