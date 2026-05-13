РФ начала длительный удар по Украине: после дронов будет много ракет, названы цели

Фото: Массированная атака на Украину 13 мая - цели России и предупреждение ГУР (defnce-ua.com)

13 мая россия начала комбинированный воздушный удар по Украине. ГУР предупреждает: атака может длиться долго и иметь несколько волн.

Дроны - первая волна В первой волне атаки Россия задействовала значительное количество ударных беспилотников. Цель - перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны и поразить гражданские объекты. После дронов ГУР ожидает применения крылатых ракет воздушного и морского базирования, а также баллистических ракет. Под удар могут попасть: объекты энергетики и критической инфраструктуры;

предприятия оборонно-промышленного комплекса;

здания органов государственной власти в крупных городах. "Таким образом Россия, которая отвергла предложения перемирия, стремится в очередной раз повлиять на устойчивость Украины в войне за свободу", - говорится в сообщении.