РФ почала глушити мобільний інтернет "до кінця СВО": першим став Ульяновськ

У Росії почали запроваджувати постійне відключення мобільного інтернету у регіонах під приводом “захисту об’єктів, пов’язаних зі спецоперацією”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Першим таким містом став Ульяновськ, повідомляють російські медіа. За даними журналістів, обмеження діють на постійній основі - вони не залежать від повітряних тривог чи конкретних атак.

Причиною називають рішення місцевої влади розширити “зони безпеки” навколо військових та інфраструктурних об’єктів. Формально це пояснюють необхідністю боротьби з українськими безпілотниками, які нібито можуть орієнтуватися на сигнали мобільних мереж.



Як повідомляють російські ЗМІ, раніше обмеження мобільного інтернету запроваджували лише під час безпосередньої повітряної загрози, однак тепер вони стали постійними.

У російському уряді заявили, що федеральний центр розширив “зони безпеки” навколо стратегічних об’єктів, і в межі обмежень потрапили житлові квартали, офісні будівлі та соціальні заклади.

При цьому інформацію про конкретні райони, де мобільний інтернет вимкнено, не розголошують із “міркувань безпеки”, зазначили російські чиновники.

