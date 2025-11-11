РФ почала глушити мобільний інтернет "до кінця СВО": першим став Ульяновськ
У Росії почали запроваджувати постійне відключення мобільного інтернету у регіонах під приводом “захисту об’єктів, пов’язаних зі спецоперацією”.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Першим таким містом став Ульяновськ, повідомляють російські медіа. За даними журналістів, обмеження діють на постійній основі - вони не залежать від повітряних тривог чи конкретних атак.
Причиною називають рішення місцевої влади розширити “зони безпеки” навколо військових та інфраструктурних об’єктів. Формально це пояснюють необхідністю боротьби з українськими безпілотниками, які нібито можуть орієнтуватися на сигнали мобільних мереж.
Як повідомляють російські ЗМІ, раніше обмеження мобільного інтернету запроваджували лише під час безпосередньої повітряної загрози, однак тепер вони стали постійними.
У російському уряді заявили, що федеральний центр розширив “зони безпеки” навколо стратегічних об’єктів, і в межі обмежень потрапили житлові квартали, офісні будівлі та соціальні заклади.
При цьому інформацію про конкретні райони, де мобільний інтернет вимкнено, не розголошують із “міркувань безпеки”, зазначили російські чиновники.
Нагадаємо, у Москві почали глушити навігацію в межах Бульварного та Садового кільця на час підготовки до параду на 9 травня. Зазначається, що таке траплялося й раніше, але навігацію глушили лише поряд із Кремлем.
РБК-Україна вже писало, що РФ розпочався масовий набір резервістів для нібито охорони критично важливих об’єктів інфраструктури. Формування таких підрозділів стартувало щонайменше у 20 російських регіонах.