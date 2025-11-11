ua en ru
РФ начала глушить мобильный интернет "до конца СВО": первым стал Ульяновск

Россия, Вторник 11 ноября 2025 15:12
РФ начала глушить мобильный интернет "до конца СВО": первым стал Ульяновск Россиянам отключили мобильный интернет (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

В России начали вводить постоянное отключение мобильного интернета в регионах под предлогом "защиты объектов, связанных со спецоперацией".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Первым таким городом стал Ульяновск, сообщают российские медиа. По данным журналистов, ограничения действуют на постоянной основе - они не зависят от воздушных тревог или конкретных атак.

Причиной называют решение местных властей расширить "зоны безопасности" вокруг военных и инфраструктурных объектов. Формально это объясняют необходимостью борьбы с украинскими беспилотниками, которые якобы могут ориентироваться на сигналы мобильных сетей.


РФ начала глушить мобильный интернет &quot;до конца СВО&quot;: первым стал Ульяновск

Фото: расположение Ульяновска (скриншот)

Как сообщают российские СМИ, ранее ограничения мобильного интернета вводили только во время непосредственной воздушной угрозы, однако теперь они стали постоянными.

В российском правительстве заявили, что федеральный центр расширил "зоны безопасности" вокруг стратегических объектов, и в границы ограничений попали жилые кварталы, офисные здания и социальные учреждения.

При этом информация о конкретных районах, где мобильный интернет отключен, не разглашается из "соображений безопасности", отметили российские чиновники.

Напомним, в Москве начали глушить навигацию в пределах Бульварного и Садового кольца на время подготовки к параду на 9 мая. Отмечается, что такое случалось и раньше, но навигацию глушили только рядом с Кремлем.

РБК-Украина уже писало, что в РФ начался массовый набор резервистов для якобы охраны критически важных объектов инфраструктуры. Формирование таких подразделений стартовало как минимум в 20 российских регионах.

