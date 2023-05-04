У Москві почали глушити GPS через підготовку до параду, - ЗМІ

У Москві почали глушити навігацію в межах Бульварного та Садового кільця на час підготовки до параду на 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Baza .

За даними "Бази", співробітникам поліції в Москві оголосили, що на час підготовки до параду буде активовано зміну локації GPS.

"Навігатори можуть працювати зі збоями - тобто ви можете стояти на Тверській, а ваша локація на картах буде в районі Внуково", - йдеться у Telegram-каналі.

Зазначається, що таке траплялося й раніше, але навігацію глушили лише поряд із Кремлем.

Нагадаємо, у ряді областей Росії та Криму оголосили про скасування гучних військових парадів на 9 травня. У британській розвідці пов'язують таке рішення із величезними втратами РФ в Україні.

Тим часом у Москві думають провести параду без прольоту авіації.

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