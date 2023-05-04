ua ru
Чт, 04 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Москві почали глушити GPS через підготовку до параду, - ЗМІ

Новость на русском →
Москва, Четвер 04 травня 2023 11:32
У Москві почали глушити GPS через підготовку до параду, - ЗМІ Фото: у Москві почали глушити GPS через підготовку до параду (freepik.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Москві почали глушити навігацію в межах Бульварного та Садового кільця на час підготовки до параду на 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Baza.

За даними "Бази", співробітникам поліції в Москві оголосили, що на час підготовки до параду буде активовано зміну локації GPS.

"Навігатори можуть працювати зі збоями - тобто ви можете стояти на Тверській, а ваша локація на картах буде в районі Внуково", - йдеться у Telegram-каналі.

Зазначається, що таке траплялося й раніше, але навігацію глушили лише поряд із Кремлем.

Нагадаємо, у ряді областей Росії та Криму оголосили про скасування гучних військових парадів на 9 травня. У британській розвідці пов'язують таке рішення із величезними втратами РФ в Україні.

Тим часом у Москві думають провести параду без прольоту авіації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Москва GPS Парад у Москві
NEWS
650 окупантів, 16 артсистем і 18 дронів. У Генштабі назвали втрати РФ в Україні за добу
650 окупантів, 16 артсистем і 18 дронів. У Генштабі назвали втрати РФ в Україні за добу
DAILY
"Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових