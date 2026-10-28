РФ побудувала новий дронопорт для реактивних "Шахедів": у ГУР розкрили деталі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР МО України.

Зазначається, що новий дронопорт розташований в Ростовській області, яка межує із тимчасово окупованою територією Луганщини. Конфігурація об’єкта свідчить, що він призначений для підготовки та запуску реактивних ударних безпілотників типу "Герань-4" та "Герань-5", а також їхніх модифікацій.

За попередніми оцінками, після завершення будівництва майданчик зможе забезпечувати до 100 запусків на добу. Фактична інтенсивність його використання залежатиме від низки факторів - постачання готових безпілотників, наявності пального та бойових частин до БпЛА, кількості підготовлених розрахунків, справності обладнання й поставлених агресором завдань.

Наприкінці серпня 2026 року на вказаній ділянці ще не було помітних ознак активного будівництва. На середину жовтня росіяни вже облаштували там пускові позиції та іншу інфраструктуру.

Одним із пояснень високих темпів будівництва дронопорту може бути використання вже відпрацьованих технічних рішень, а також концентрація ресурсів на створенні відносно простої стартової інфраструктури.

Спорудження нового об’єкта для запуску БпЛА лише за 3,5 кілометри від летовища "Міллєрово" означає, що для його захисту росіяни мають намір використовувати ті ж системи ППО, що прикривають аеродром. Перевагою під час експлуатації дронопорту також може стати спільна інфраструктура та наявні системи технічного забезпечення.

Новий дронопорт доповнює вже наявну російську мережу об’єктів для запуску БпЛА, яка налічує щонайменше 12 стаціонарних майданчиків. Розбудова об’єкта у ростовській області може бути частиною підготовки росії до збільшення інтенсивності ударів по території України, зокрема в зимовий період.

Характеристики реактивних дронів дозволяють атакувати цілі на відстані до 770 й 950 кілометрів відповідно.