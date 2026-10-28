РФ построила новый дронопорт для реактивных "Шахедов": в ГУР раскрыли детали

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР МО Украины.

Отмечается, что новый дронопорт расположен в Ростовской области, граничащей с временно оккупированной территорией Луганской области. Конфигурация объекта свидетельствует, что он предназначен для подготовки и запуска реактивных ударных беспилотников типа Герань-4 и Герань-5, а также их модификаций.

По предварительным оценкам, по завершении строительства площадка сможет обеспечивать до 100 запусков в сутки. Фактическая интенсивность его использования будет зависеть от ряда факторов – поставки готовых беспилотников, наличия горючего и боевых частей в БпЛА, количества подготовленных расчетов, исправности оборудования и поставленных агрессором задач.

В конце августа 2026 г. на указанном участке еще не было заметных признаков активного строительства. К середине октября россияне уже обустроили там пусковые позиции и другую инфраструктуру.

Одним из объяснений высоких темпов строительства дронопорта может являться использование уже отработанных технических решений, а также концентрация ресурсов на создании относительно простой стартовой инфраструктуры.

Сооружение нового объекта для запуска БпЛА всего в 3,5 километрах от аэропорта "Миллерово" означает, что для его защиты россияне намерены использовать те же системы ПВО, которые прикрывают аэродром. Преимуществом при эксплуатации дронопорта может стать общая инфраструктура и существующие системы технического обеспечения.

Новый дронопорт дополняет уже существующую российскую сеть объектов для запуска БПЛА, которая насчитывает не менее 12 стационарных площадок. Развитие объекта в ростовской области может быть частью подготовки России к увеличению интенсивности ударов по территории Украины, в частности в зимний период.

Характеристики реактивных дронов позволяют атаковать цели на расстоянии до 770 и 950 км соответственно.