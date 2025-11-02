ua en ru
РФ поблизу кордонів Фінляндії спустила на воду атомний крейсер, здатний носити "Посейдони"

Неділя 02 листопада 2025 05:17
РФ поблизу кордонів Фінляндії спустила на воду атомний крейсер, здатний носити "Посейдони" Фото: атомний крейсер Хабаровськ (скріншот)
Автор: Маловічко Юлія

У Росії спустили на воду важкий атомний ракетний підводний крейсер "Хабаровськ". Церемонія відбулася на підприємстві "Севмаш" у Сєвєродвінську, неподалік кордону з Фінляндією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони РФ.

Як пишуть російські медіа, новий підводний човен нібито здатний перевозити до 12 безпілотних ядерних торпед "Посейдон". У Росії заявляють, що ці системи можуть уражати цілі у будь-якій точці Світового океану.

Голова оборонного відомства країни-агресорки Андрій Бєлоусов зазначив на церемонії спуску "Хабаровська", що це дозволить "успішно вирішити завдання щодо забезпечення безпеки морських кордонів РФ та захисту її інтересів у різних районах Світового океану".

Він також додав, що крейсеру "ще належить пройти цикл морських випробувань".

Зазначимо, що крейсер "Хабаровськ" призначений для дальніх стратегічних операцій та може базуватися у відкритому океані, виконуючи завдання як частина ядерного арсеналу Росії.

"Посейдон" - це автономна ядерна підводна торпеда, яку Росія позиціонує як надзвичайно потужну та маневровну зброю. За заявами Москви, торпеди можуть переміщатися під водою на великі відстані та вражати цілі по всьому Світовому океану, включно з прибережними об’єктами.

Путін похизувався "Посейдонами" та "Буревісником"

Нагадаємо, днями російський диктатор Володимир Путін заявив про успішне випробування підводного апарата "Посейдон".

Розповідаючи про так звану унікальність "Посейдонів", Путін наголосив, що невелика ядерна установка, якою вони оснащені, дає змогу привести їх у дію протягом "хвилин і секунд", на відміну від звичайних ядерних реакторів.

Незадовго до презентації "Посейдонів" у Путіна похизувались випробуванням своєї крилатої ракети "необмеженої дальності" - "Буревісником".

Глава Кремля назвав її "унікальним виробом" і наказав готувати інфраструктуру для застосування.

Однак за даними західних дослідників, РФ провела кілька десятків випробувань "Буревісника", проте успішними вважають не більше одного-двох.

