ua en ru
Вс, 02 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

РФ вблизи границ Финляндии спустила на воду атомный крейсер, способный носить "Посейдоны"

Воскресенье 02 ноября 2025 05:17
UA EN RU
РФ вблизи границ Финляндии спустила на воду атомный крейсер, способный носить "Посейдоны" Фото: атомный крейсер Хабаровск (скриншот)
Автор: Маловичко Юлия

В России спустили на воду тяжелый атомный ракетный подводный крейсер "Хабаровск". Церемония состоялась на предприятии "Севмаш" в Северодвинске, недалеко от границы с Финляндией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Как пишут российские медиа, новая подводная лодка якобы способна перевозить до 12 беспилотных ядерных торпед "Посейдон". В России заявляют, что эти системы могут поражать цели в любой точке Мирового океана.

Глава оборонного ведомства страны-агрессора Андрей Белоусов отметил на церемонии спуска "Хабаровска", что это позволит "успешно решить задачи по обеспечению безопасности морских границ РФ и защиты ее интересов в различных районах Мирового океана".

Он также добавил, что крейсеру "еще предстоит пройти цикл морских испытаний".

Отметим, что крейсер "Хабаровск" предназначен для дальних стратегических операций и может базироваться в открытом океане, выполняя задачи как часть ядерного арсенала России.

"Посейдон" - это автономная ядерная подводная торпеда, которую Россия позиционирует как чрезвычайно мощное и маневренное оружие. По заявлениям Москвы, торпеды могут перемещаться под водой на большие расстояния и поражать цели по всему Мировому океану, включая прибрежные объекты.

Путин похвастался "Посейдонами" и "Буревестником"

Напомним, на днях российский диктатор Владимир Путин заявил об успешном испытании подводного аппарата "Посейдон".

Рассказывая о так называемой уникальности "Посейдонов", Путин отметил, что небольшая ядерная установка, которой они оснащены, позволяет привести их в действие в течение "минут и секунд", в отличие от обычных ядерных реакторов.

Незадолго до презентации "Посейдонов" у Путина похвастались испытанием своей крылатой ракеты "неограниченной дальности" - "Буревестником".

Глава Кремля назвал ее "уникальным изделием" и приказал готовить инфраструктуру для применения.

Однако по данным западных исследователей, РФ провела несколько десятков испытаний "Буревестника", однако успешными считают не более одного-двух.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Финляндия
Новости
Бесплатные 3000 км на УЗ и не только: детали новой "зимней поддержки" от Кабмина
Бесплатные 3000 км на УЗ и не только: детали новой "зимней поддержки" от Кабмина
Аналитика
Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, - Николай Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, - Николай Трофименко, МОН