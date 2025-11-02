РФ вблизи границ Финляндии спустила на воду атомный крейсер, способный носить "Посейдоны"

В России спустили на воду тяжелый атомный ракетный подводный крейсер "Хабаровск". Церемония состоялась на предприятии "Севмаш" в Северодвинске, недалеко от границы с Финляндией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Как пишут российские медиа, новая подводная лодка якобы способна перевозить до 12 беспилотных ядерных торпед "Посейдон". В России заявляют, что эти системы могут поражать цели в любой точке Мирового океана.

Глава оборонного ведомства страны-агрессора Андрей Белоусов отметил на церемонии спуска "Хабаровска", что это позволит "успешно решить задачи по обеспечению безопасности морских границ РФ и защиты ее интересов в различных районах Мирового океана".

Он также добавил, что крейсеру "еще предстоит пройти цикл морских испытаний".

Отметим, что крейсер "Хабаровск" предназначен для дальних стратегических операций и может базироваться в открытом океане, выполняя задачи как часть ядерного арсенала России.

"Посейдон" - это автономная ядерная подводная торпеда, которую Россия позиционирует как чрезвычайно мощное и маневренное оружие. По заявлениям Москвы, торпеды могут перемещаться под водой на большие расстояния и поражать цели по всему Мировому океану, включая прибрежные объекты.