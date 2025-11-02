РФ вблизи границ Финляндии спустила на воду атомный крейсер, способный носить "Посейдоны"
В России спустили на воду тяжелый атомный ракетный подводный крейсер "Хабаровск". Церемония состоялась на предприятии "Севмаш" в Северодвинске, недалеко от границы с Финляндией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
Как пишут российские медиа, новая подводная лодка якобы способна перевозить до 12 беспилотных ядерных торпед "Посейдон". В России заявляют, что эти системы могут поражать цели в любой точке Мирового океана.
Глава оборонного ведомства страны-агрессора Андрей Белоусов отметил на церемонии спуска "Хабаровска", что это позволит "успешно решить задачи по обеспечению безопасности морских границ РФ и защиты ее интересов в различных районах Мирового океана".
Он также добавил, что крейсеру "еще предстоит пройти цикл морских испытаний".
Отметим, что крейсер "Хабаровск" предназначен для дальних стратегических операций и может базироваться в открытом океане, выполняя задачи как часть ядерного арсенала России.
"Посейдон" - это автономная ядерная подводная торпеда, которую Россия позиционирует как чрезвычайно мощное и маневренное оружие. По заявлениям Москвы, торпеды могут перемещаться под водой на большие расстояния и поражать цели по всему Мировому океану, включая прибрежные объекты.
Путин похвастался "Посейдонами" и "Буревестником"
Напомним, на днях российский диктатор Владимир Путин заявил об успешном испытании подводного аппарата "Посейдон".
Рассказывая о так называемой уникальности "Посейдонов", Путин отметил, что небольшая ядерная установка, которой они оснащены, позволяет привести их в действие в течение "минут и секунд", в отличие от обычных ядерных реакторов.
Незадолго до презентации "Посейдонов" у Путина похвастались испытанием своей крылатой ракеты "неограниченной дальности" - "Буревестником".
Глава Кремля назвал ее "уникальным изделием" и приказал готовить инфраструктуру для применения.
Однако по данным западных исследователей, РФ провела несколько десятков испытаний "Буревестника", однако успешными считают не более одного-двух.