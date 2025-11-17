РФ планує перевірити оборону НАТО вже в найближчі роки, - комісар ЄС з оборони

Росія може перевірити оборону НАТО протягом наступних двох-чотирьох років. Не виключено, що Москва спробує напасти на одну з балтійських держав.
Про це заявив комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За його словами, терміновість розробки способів захисту Балтійського регіону випливає з публічних заяв розвідувальних служб країн НАТО, зокрема Німеччини, Данії, Фінляндії, Нідерландів.
Зазначається, що РФ може бути готова перевірити оборону НАТО протягом наступних двох-чотирьох років, вже до 2030 року.
"Ми можемо лише здогадуватися, що в такому випадку країни Балтії будуть однією з бажаних цілей нової агресії Кремля. Це буде агресія також проти всього НАТО та проти всього Європейського Союзу", – сказав він.
Кубілюс також підкреслив, що що країни ЄС та НАТО повинні винести уроки з війни РФ проти України та пришвидшити свої оборонні плани.
"Моє головне послання сьогодні: давайте запитаємо українців, як бути готовими до оборони, і як вони можуть допомогти нам бути готовими", – сказав він.
Раніше новий президент Федеральної служби зовнішньої розвідки Німеччини (BND) Мартін Єгер заявив, що Володимир Путін готовий перевіряти європейські кордони і може спровокувати "гаряче протистояння" в будь-який момент.
Військова розвідка України заявила, Росія розглядає масштабну війну в Європі як невідворотну в середньостроковій перспективі.
Також повідомлялось, що ЄС готується запустити масштабну оборонну реформу, що включає спільне виробництво дронів. Брюссель хоче зробити Європу готовою до війни до 2030 року.