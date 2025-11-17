RU

РФ планирует проверить оборону НАТО уже в ближайшие годы, - комиссар ЕС по обороне

Фото: РФ планирует проверить оборону НАТО уже в ближайшие годы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россия может проверить оборону НАТО в течение следующих двух-четырех лет. Не исключено, что Москва попытается напасть на одно из балтийских государств.

Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словам, срочность разработки способов защиты Балтийского региона следует из публичных заявлений разведывательных служб стран НАТО, в частности Германии, Дании, Финляндии, Нидерландов.

Отмечается, что РФ может быть готова проверить оборону НАТО в течение следующих двух-четырех лет, уже к 2030 году.

"Мы можем лишь догадываться, что в таком случае страны Балтии будут одной из желаемых целей новой агрессии Кремля. Это будет агрессия также против всего НАТО и против всего Европейского Союза", - сказал он.

Кубилюс также подчеркнул, что страны ЕС и НАТО должны извлечь уроки из войны РФ против Украины и ускорить свои оборонные планы.

"Мое главное послание сегодня: давайте спросим украинцев, как быть готовыми к обороне, и как они могут помочь нам быть готовыми", - сказал он.

 

РФ готовится к провокациям в Европе

Ранее новый президент Федеральной службы внешней разведки Германии (BND) Мартин Егер заявил, что Владимир Путин готов проверять европейские границы и может спровоцировать "горячее противостояние" в любой момент.

Военная разведка Украины заявила, Россия рассматривает масштабную войну в Европе как неотвратимую в среднесрочной перспективе.

Также сообщалось, что ЕС готовится запустить масштабную оборонную реформу, включающую совместное производство дронов. Брюссель хочет сделать Европу готовой к войне до 2030 года.

