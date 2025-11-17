РФ планирует проверить оборону НАТО уже в ближайшие годы, - комиссар ЕС по обороне

По его словам, срочность разработки способов защиты Балтийского региона следует из публичных заявлений разведывательных служб стран НАТО, в частности Германии, Дании, Финляндии, Нидерландов.

Отмечается, что РФ может быть готова проверить оборону НАТО в течение следующих двух-четырех лет, уже к 2030 году.

"Мы можем лишь догадываться, что в таком случае страны Балтии будут одной из желаемых целей новой агрессии Кремля. Это будет агрессия также против всего НАТО и против всего Европейского Союза", - сказал он.

Кубилюс также подчеркнул, что страны ЕС и НАТО должны извлечь уроки из войны РФ против Украины и ускорить свои оборонные планы.

"Мое главное послание сегодня: давайте спросим украинцев, как быть готовыми к обороне, и как они могут помочь нам быть готовыми", - сказал он.