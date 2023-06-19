РФ планує перекинути курсантів-артилеристів на окуповані території України, - ЦНС

Як повідомляється, курсантів 3 та 4 курсів "Михайлівської військової артилерійської академії" (Санкт-Петербург) планують відрядити у розпорядження угруповання прикриття державного кордону.

На курсантів покладуть виконання спеціальних завдань з підготовки командирів гармат (мінометів, БМ) та артилерійських взводів.

Також зазначається, що після підготовки особовий склад планують перекинути на тимчасово окуповані території України.

За даними ЦНС, усі випускники вищих військових навчальних закладів 2023 року відправлені на передові позиції. Це зроблено з метою поповнення некомплекту командного складу у військових частинах, які дислокуються у Брянській та Бєлгородській областях для прикриття державного кордону.

Росія укріпила кордон з Україною курсантами

Російське військове керівництво прийняло рішення укріпити західний кордон курсантами. Виправдовується "проходженням стажування". Для укріплення кордону було направлено близько 200 курсантів, яких озброїли стрілецькою зброєю й гранатометами.

Також раніше вже повідомлялося, що росіяни планують відправити курсантів і на війну з Україною.

Проблеми з особовим складом в армії РФ

Російська армія зазнає значних втрат на війні проти України. Її керівництво намагається залучати на війну іноземців, ув'язнених, а також строковиків.

Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення за даними на 19 червня становить 220 450 військових. За останню добу ЗСУ знищили 630 окупантів.