ua ru
Ср, 24 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни хочуть відправити курсантів на війну проти України, - ЦНС

Новость на русском →
Середа 24 травня 2023 17:16
Росіяни хочуть відправити курсантів на війну проти України, - ЦНС Фото: Росіянин (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни планують відправити на війну курсантів. Наразі вони проходять навчання на кордоні з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Російські курсанти проходять навчання в бойових умовах в Курській та Брянській областях РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стажування відбувається на опорних пунктах підрозділів 4-та танкової дивізії (Брянськ область) та 76-та десантно-штурмової дивізії (Курська область). Дані зʼєднання забезпечують прикриття кордону з Україною.

"Надалі курсантів планують залучати до бойових дій на території РФ", - додали у ЦНС.

Проблеми з особовим складом в армії РФ

Російська армія зазнає значних втрат на війні проти України. Її керівництво намагається залучати на війну іноземців, ув'язнених, а також строковиків.

Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення за даними на 24 травня становить 204 760 військових. За останню добу ЗСУ знищили 400 окупантів, вертоліт та 21 артилерійську систему.

Нагадаємо, що ще у 2022 році в Бєлгородську область на кордон з Україною армія РФ почала масово відправляти строковиків. Вони риють окопи, ховаються в бліндажах від прильотів, отримують поранення, а частина з них уже загинула.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Брянская область Курская область Війна в Україні
NEWS
Зеленський провів нову Ставку: обговорили перехід на нові літаки
Зеленський провів нову Ставку: обговорили перехід на нові літаки
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром