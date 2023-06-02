Росія укріпила кордон курсантами під приводом стажування, - Генштаб

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генерального штабу Збройних сил України.

Для укріплення західного кордону було направлено близько 200 курсантів, яких озброїли стрілецькою зброєю й гранатометами.

"Так, 31 травня, близько 200 курсантів ІІІ курсу озброєних стрілецькою зброєю та гранатометами уже відряджено до західного кордону Російської Федерації під приводом проходження стажування", - пише Генштаб.

Рейд до Бєлгородської області

Вчора, 1 червня, "Російський добровольчий корпус" розпочав другу фазу рейду до російського регіону. Воїни вдарили "Градами" по будівлі МВС в Шебекіно. Під час обстрілу в ній перебувало багато силовиків, яких росіяни зігнали через оголошений план "Крепость". Тим часом "Легіон Росії" знищив вантажівку з боєкомплектом та міномет.

Також сьогодні стало відомо про те, що російська влада, через активність у регіоні партизанів та ДРГ, почала у терміновому порядку перекидувати підрозділи спецпризначенців до Бєлгородської області.