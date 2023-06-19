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Вертоліт та понад 600 окупантів: втрати РФ в Україні за добу

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Україна, Понеділок 19 червня 2023 08:21
Вертоліт та понад 600 окупантів: втрати РФ в Україні за добу Фото: Генштаб оновив втрати Росії у війні в Україні на 19 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 19 червня, склали 630 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 220450 військових. Крім того, ЗСУ знищили і ворожий вертоліт та 12 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 220450 (+630) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3989 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 7735 (+6) од,
  • артилерійських систем - 3865 (+18) од,
  • РСЗВ - 610 од,
  • засоби ППО - 370 (+6) од,
  • літаків - 314 од,
  • гелікоптерів - 305 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3383 (+12),
  • крилаті ракети - 1211 од,
  • кораблі /катери - 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6613 (+42) од,
  • спеціальна техніка - 526 (+4)

Втрати Росії в Україні

За останній тиждень ЗСУ вдалося знищити 6 вертольотів окупантів. При цьому, за даними розвідки Естонії, ЗСУ у боях втратили менш як 10% західної техніки. При цьому показник може зрости, оскільки втрати є неминучим наслідком наступальних дій.

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