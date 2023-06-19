Вертоліт та понад 600 окупантів: втрати РФ в Україні за добу

Фото: Генштаб оновив втрати Росії у війні в Україні на 19 червня (Getty Images)

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 19 червня, склали 630 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 220450 військових. Крім того, ЗСУ знищили і ворожий вертоліт та 12 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 220450 (+630) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3989 (+5) од,

бойових броньованих машин - 7735 (+6) од,

артилерійських систем - 3865 (+18) од,

РСЗВ - 610 од,

засоби ППО - 370 (+6) од,

літаків - 314 од,

гелікоптерів - 305 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3383 (+12),

крилаті ракети - 1211 од,

кораблі /катери - 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6613 (+42) од,

спеціальна техніка - 526 (+4) Втрати Росії в Україні За останній тиждень ЗСУ вдалося знищити 6 вертольотів окупантів. При цьому, за даними розвідки Естонії, ЗСУ у боях втратили менш як 10% західної техніки. При цьому показник може зрости, оскільки втрати є неминучим наслідком наступальних дій.