Вертоліт та понад 600 окупантів: втрати РФ в Україні за добу
Фото: Генштаб оновив втрати Росії у війні в Україні на 19 червня (Getty Images)
Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 19 червня, склали 630 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 220450 військових. Крім того, ЗСУ знищили і ворожий вертоліт та 12 БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 220450 (+630) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3989 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 7735 (+6) од,
- артилерійських систем - 3865 (+18) од,
- РСЗВ - 610 од,
- засоби ППО - 370 (+6) од,
- літаків - 314 од,
- гелікоптерів - 305 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3383 (+12),
- крилаті ракети - 1211 од,
- кораблі /катери - 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6613 (+42) од,
- спеціальна техніка - 526 (+4)
Втрати Росії в Україні
За останній тиждень ЗСУ вдалося знищити 6 вертольотів окупантів. При цьому, за даними розвідки Естонії, ЗСУ у боях втратили менш як 10% західної техніки. При цьому показник може зрости, оскільки втрати є неминучим наслідком наступальних дій.
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