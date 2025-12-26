РФ планує набрати до армії наступного року понад 400 тисяч солдатів, - Буданов

Російський режим виконав свій мобілізаційний план на 2025 рік - набрати до окупаційної армії 403 тисячі голів живої сили. Наразі росіяни встановили собі мобплан на 2026 рік - набрати до армії 409 тисяч одиниць живої сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова для " Суспільного ".

За словами Буданова, 403 тисячі одиниць живої сили росіяни загалом набрали ще на початку грудня, тому про 2025 рік можна сказати, що ворог свої мобілізаційні плани навіть перевиконав.

Головне джерело поповнення російської окупаційної армії - це контрактники, яких заманюють великими грошима. На 2026 рік мобілізаційний план росіян - рекрутувати в армію 409 тисяч одиниць особового складу. При цьому проблеми в них присутні, але РФ просто збільшує виплати.

"Звичайно, проблеми є. Тому періодично вони збільшують рівень одноразових виплат: він коливається залежно від регіону, але це значні суми. Так вони заманюють людей до війська", - резюмував Буданов.