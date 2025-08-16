"Москвич дорожчий за чуваша": у РФ різко змінили виплати контрактникам

У Росії на тлі дефіциту бюджету різко змінили розміри одноразових виплат контрактникам. Якщо в одних регіонах суми урізали майже вдвічі, то в інших - навпаки збільшили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт " Хочу жить ".

На тлі новин про серйозний дефіцит бюджету у РФ починає вимальовуватися помітна нерівність у ціні "гарматного м'яса" в різних регіонах.

Якщо раніше одноразові виплати за підписання контракту з Міноборони виключно зростали, то цього року намітилася зворотна тенденція й виплати скорочують.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України звернули увагу на те, що в деяких регіонах спостерігається діаметрально протилежна картина: одні місцеві влади скорочують виплати майже вдвічі, інші - ще за інерцією піднімають. Наприклад,

в Башкортостані "підйомні" зменшилися з 1,6 млн до 1 млн рублів,

в ЯНАО, який колись був одним з лідерів за розміром виплат, - з 3,1 до 1,9 млн,

в Бєлгородській області - з 3 млн до 800 тисяч,

у Нижньогородській - з 3 до 1,5 млн рублів.

Водночас у Татарстані ж тим, хто підписує контракт, "накинули" ще 600 тисяч, і тепер обіцяють 3,1 млн рублів, у Рязанській області - цілий мільйон.

Як повідомляє проєкт, вартість життя контрактника в різних суб'єктах може відрізнятися вдвічі.

Тобто умовний житель Москви або Санкт-Петербурга явно цінніший, ніж житель Якутії, Магадана або Чувашії.

Також помітна несправедливість щодо тих, хто вижив, старожилів, які сидячи в окопах місяцями та роками, могли заробити за весь цей час менше, ніж "новачки" зараз за одне підписання.