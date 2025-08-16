"Москвич дорожчий за чуваша": у РФ різко змінили виплати контрактникам
У Росії на тлі дефіциту бюджету різко змінили розміри одноразових виплат контрактникам. Якщо в одних регіонах суми урізали майже вдвічі, то в інших - навпаки збільшили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт "Хочу жить".
На тлі новин про серйозний дефіцит бюджету у РФ починає вимальовуватися помітна нерівність у ціні "гарматного м'яса" в різних регіонах.
Якщо раніше одноразові виплати за підписання контракту з Міноборони виключно зростали, то цього року намітилася зворотна тенденція й виплати скорочують.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України звернули увагу на те, що в деяких регіонах спостерігається діаметрально протилежна картина: одні місцеві влади скорочують виплати майже вдвічі, інші - ще за інерцією піднімають. Наприклад,
- в Башкортостані "підйомні" зменшилися з 1,6 млн до 1 млн рублів,
- в ЯНАО, який колись був одним з лідерів за розміром виплат, - з 3,1 до 1,9 млн,
- в Бєлгородській області - з 3 млн до 800 тисяч,
- у Нижньогородській - з 3 до 1,5 млн рублів.
Водночас у Татарстані ж тим, хто підписує контракт, "накинули" ще 600 тисяч, і тепер обіцяють 3,1 млн рублів, у Рязанській області - цілий мільйон.
Як повідомляє проєкт, вартість життя контрактника в різних суб'єктах може відрізнятися вдвічі.
Тобто умовний житель Москви або Санкт-Петербурга явно цінніший, ніж житель Якутії, Магадана або Чувашії.
Також помітна несправедливість щодо тих, хто вижив, старожилів, які сидячи в окопах місяцями та роками, могли заробити за весь цей час менше, ніж "новачки" зараз за одне підписання.
Проєкт "Хочу жить"
Нагадаємо, що проєкт було засновано Головним управління розвідки Міністерства оборони України та Службою безпеки України.
Він був створений для оприлюднення інформації про колаборантів, які співпрацювали або допомагали російським окупаційним силам у війні проти України.
Інформація публікується за добровільною згодою агентів, які бажають виїхати до Росії за умови повернення українців з російської неволі.
Варто додати, що РБК-Україна писало, що під тиском військових витрат і санкцій економіка Росії рухається до різкого спаду.
Як відомо, основні причини - зниження нафтогазових доходів, недобір податкових надходжень і стрімке зростання бюджетного дефіциту.
До всього ще й стрімко погіршується життя самих росіян. Зокрема, у другому кварталі 2025 року прострочені платежі за іпотекою в Росії збільшилися на 97% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.
Заборгованість за автокредитами зросла на 85%.