РФ не планирует обменивать задержанного американца Уилана

Фото: Мария Захарова (mid.ru)

Сейчас Уилан находится в СИЗО "Лефортово"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ не планирует обмен обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана на россиян. Об этом она заявила на брифинге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что материалов в СМИ на этот счет много, однако Уилана ждет суд.

"Хотела бы также подчеркнуть, что на нынешнем этапе речь о каком-либо обмене Пола Уилана на кого-либо, находящегося в заключении за рубежом, не идет", - сказала Захарова.

Она добавила, что Уилану предъявили обвинение по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Сейчас американец находится в следственном изоляторе "Лефортово".

Напомним, ирландское посольство запросило консульский доступ к Полу Уилану, которого задержали в Москве (Россия) по подозрению в шпионаже, после его просьбы о содействии.

Как писало РБК-Украина ранее, британское посольство ждет одобрения консульского доступа к задержанному по подозрению в шпионаже в РФ Полу Уилану. При этом в МИД РФ заявляли, что Уилана посещали только представители США. Отмечалось также, что другие страны, гражданство которых имеется у задержанного, обратились за разрешением на визит.

Добавим, глава США Дональд Трамп отреагировал на задержание Уилана. Он подчеркнул, что власти сейчас занимаются изучением данной ситуации.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что РФ не должна использовать граждан Британии в качестве "пешек в дипломатических шахматных играх".

Уилан родился в Канаде у британских родителей и переехал в США в детстве.

Так, 28 декабря работники ФСБ России задержали в Москве гражданина США по подозрению в шпионаже, а в начале января следствие предъявило ему обвинение в шпионаже.