В посольстве Британии заявили о желании скорой встречи с Уиланом

Фото: Пол Уилан (US Marine Corps website)

В ведомстве отметили, что хотят провести консульский визит как можно скорее

Посольство Великобритании ждет одобрения консульского доступа к задержанному по подозрению в шпионаже в РФ Полу Уилану. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российские СМИ.

Соответствующую информацию сообщил представитель посольства.

"После получения запроса о содействии наши сотрудники запросили консульский доступ для того, чтобы мы могли навестить его. Мы хотим провести консульский визит как можно скорее, как только доступ будет одобрен", - рассказал собеседник.

Добавим также, в Министерстве иностранных дел России заявили, что Уилана посещали только представители США. Отмечалось также, что другие страны, гражданство которых имеется у задержанного, обратились за разрешением на визит. В МИД РФ заявляли, что встречи будут организованы, если Уилан подтвердит, что хочет этих посещений.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп отреагировал на задержание в Российской Федерации американца Пола Уилана по подозрению в шпионаже в РФ. По его словам, власти сейчас занимаются изучением данной ситуации.

Как писало РБК-Украина ранее, глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что РФ не должна использовать граждан Британии в качестве "пешек в дипломатических шахматных играх". Глава британского МИД подчеркнул, что 48-летнему Уилану оказывается "всяческая поддержка". Как отмечается, Уилан родился в Канаде у британских родителей и переехал в США в детстве.

Так, 28 декабря работники Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ) задержали в Москве гражданина США по подозрению в шпионаже, а в начале января следствие предъявило ему обвинение в шпионаже.