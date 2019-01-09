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Ирландское посольство запросило доступ к задержанному в РФ Уилану

Новости » Политика    09.01.2019 - 13:16
Ирландское посольство запросило доступ к задержанному в РФ Уилану
Фото: Пол Уилан (US Marine Corps website)

В посольстве заявили, что получили от Уилана просьбу о содействии

Ирландское посольство запросило консульский доступ к Полу Уилану, которого задержали в Москве (Россия) по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российские СМИ.

Соответствующую информацию сообщил представитель дипмиссии.

"Посольство Ирландии в Москве запросило консульский доступ к нашему гражданину после его просьбы о содействии", - рассказали в ведомстве.

Как писало РБК-Украина ранее, британское посольство ждет одобрения консульского доступа к задержанному по подозрению в шпионаже в России Полу Уилану. При этом в МИД РФ заявляли, что Уилана посещали только представители США. Отмечалось также, что другие страны, гражданство которых имеется у задержанного, обратились за разрешением на визит.

Напомним также, американский лидер Дональд Трамп отреагировал на задержание Уилана. По словам главы США, власти сейчас занимаются изучением данной ситуации.

Добавим также, глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что РФ не должна использовать граждан Британии в качестве "пешек в дипломатических шахматных играх".

Как отмечается, Уилан родился в Канаде у британских родителей и переехал в США в детстве.

Так, 28 декабря работники Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ) задержали в Москве гражданина США по подозрению в шпионаже, а в начале января следствие предъявило ему обвинение в шпионаже.

В посольстве Британии заявили о желании скорой встречи с Уиланом Трамп отреагировал на задержание американца по обвинению в шпионаже в РФ
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