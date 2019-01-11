РФ не планує обмінювати затриманого американця Уілана

Фото: Марія Захарова (mid.ru)

Зараз Уілан знаходиться у СІЗО "Лефортово"

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що РФ не планує обмін обвинуваченого в шпигунстві американця Пола Уілана на росіян. Про це вона заявила на брифінгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Представник МЗС РФ підкреслила, що матеріалів у ЗМІ з цього приводу багато, проте Уілана чекає суд.

"Хотіла б також підкреслити, що на нинішньому етапі мова про будь-який обмін Пола Уілана на будь-кого, хто знаходиться в ув'язненні за кордоном, не йде", - сказала Захарова.

Вона додала, що Уілану пред'явили звинувачення за ст. 276 КК РФ (шпигунство). Зараз американець знаходиться в слідчому ізоляторі "Лефортово".

Нагадаємо, ірландське посольство запросило консульський доступ до Пола Уілана, якого затримали в Москві (Росія) за підозрою у шпигунстві, після його прохання про сприяння.

Як писало РБК-Україна раніше, британське посольство чекає схвалення консульського доступу до затриманого за підозрою у шпигунстві у РФ Пола Уілана. При цьому в МЗС РФ заявляли, що Уілана відвідували тільки представники США. Зазначалося також, що інші країни, громадянство яких є у затриманого, звернулися за дозволом на візит.

Додамо, глава США Дональд Трамп відреагував на затримання Уілана. Він підкреслив, що влада зараз займається вивченням даної ситуації.

Глава МЗС Великобританії Джеремі Хант заявив, що РФ не повинна використовувати громадян Британії у якості "пішаків у дипломатичних шахових іграх".

Уїлан народився у Канаді у британських батьків і переїхав у США в дитинстві.

Так, 28 грудня працівники ФСБ Росії затримали в Москві громадянина США за підозрою у шпигунстві, а на початку січня слідство висунуло йому звинувачення у шпигунстві.