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В РФ после атаки дронов вторые сутки пылает один из крупнейших нефтепарков Европы (видео)

19:33 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
В РФ после атаки дронов вторые сутки пылает один из крупнейших нефтепарков Европы (видео) Фото: линейная производственно-диспетчерская станция "Самара" в России (росСМИ)
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На одном из крупнейших топливных резервуарных парков Европы - линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Самара" в РФ - вторые сутки продолжается масштабный пожар после атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

Очевидцы зафиксировали пожар на станции, вспыхнувшей после ударов беспилотников 2 ноября.

Утром в понедельник стало известно, что над территорией объекта поднимается густой дым, несмотря на заявления местных властей Самарской области о якобы успешном отражении атаки ВСУ.

ЛПДС "Самара" расположена в 30 километрах к востоку от Самары. Станция насчитывает 71 резервуар, а общий объем хранения нефти оценивается более чем в 1,6 млн кубометров, что делает ее одним из крупнейших подобных объектов в Европе.

По данным Министерства энергетики Казахстана, страна временно остановила поставки сырой нефти в Россию по трубопроводу Атырау-Самара. Такое решение было принято после атаки беспилотников, которая произошла утром в понедельник.

В ответ на запрос Bloomberg в ведомстве сообщили, что минувшей ночью были атакованы трубопроводные объекты в Самарской области РФ.

Этот объект уже неоднократно подвергался атакам в октябре. Масштабные пожары и разрушения на станции фиксировались 2, 7, 10 и 11 октября 2026 года. В частности, при ударе 7 октября было подтверждено уничтожение четырех резервуаров типа РВС-50000.

Ранее РБК-Украина писала, что 7 октября в Самарской области вспыхнул пожар на одном из крупнейших нефтяных объектов России - ЛПДС "Самара".

Кроме того, ВСУ нанесли удары по нефтегазовым объектам РФ в Самарской и Астраханской областях. В результате атак были повреждены резервуары, трубопроводы и установки.

Отметим, что в ночь на 2 октября украинские беспилотники поразили нефтеузел "Самара".

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