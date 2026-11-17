За версією російського Слідчого комітету, внаслідок ударів безпілотниками конструкція переправи зазнала пошкоджень.

Через це було порушено справу про "теракт" за статтею 205 Кримінального кодексу Росії.

Тим часом віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін уже доповів російському диктатору Володимиру Путіну про ситуацію навколо Кримського мосту, повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

За його словами, доповідь відбулася після засідання урядової комісії, на якому розглядали ситуацію навколо переправи.

Удари по Кримському мосту

Нагадаємо, Кримський міст зазнав двох атак протягом 16 та 17 листопада. Після першої атаки супутникові знімки свідчили про пошкодження дорожнього полотна щонайменше у двох місцях і деформацію однієї з арок.

У ніч проти 17 листопада переправа знову опинилася під атакою. У районі Керченської протоки пролунала серія потужних вибухів.