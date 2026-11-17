Российские власти подтвердили атаки на Крымский мост и заявили о повреждении конструкции. Также в России открыли дело о "теракте".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Следственный комитет Российской Федерации.
По версии российского Следственного комитета, в результате ударов беспилотниками конструкция переправы получила повреждения.
Из-за этого было возбуждено дело о "теракте" по статье 205 Уголовного кодекса России.
Между тем, вице-премьер России Марат Хуснуллин уже доложил российскому диктатору Владимиру Путину о ситуации вокруг Крымского моста, сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, доклад прошел после заседания правительственной комиссии, на котором рассматривали ситуацию вокруг переправы.
Напомним, Крымский мост подвергся двум атакам в течение 16 и 17 ноября. После первой атаки спутниковые снимки свидетельствовали о повреждении дорожного полотна по меньшей мере в двух местах и деформации одной из арок.
В ночь на 17 ноября переправа снова оказалась под атакой. В районе Керченского пролива раздалась серия мощных взрывов.
По данным OSINT-пабликов, часть автомобильного пролета и арка упали в воду. Российское Минтранспорта заявило, что автомобильное и железнодорожное сообщение мостом пока невозможно.
Совладелец оборонной компании Fire Point Денис Штиллерман намекнул на возможное применение украинской ракеты "Фламинго" при ударе по Крымскому мосту.