РФ підписала оборонну угоду з "Талібаном": що відомо про військове партнерство

03:25 28.05.2026 Чт
2 хв
Зміст цього документа офіційно тримають у секреті
aimg Катерина Коваль
Фото: бойовики Талібану (Getty Images)
Росія та афганський рух "Талібан" підписали угоду про військово-технічне співробітництво. Це сталося 27 травня на Міжнародному форумі з питань безпеки в Підмосков'ї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Що підписали і де

Документ уклали в рамках Міжнародного форуму з питань безпеки, який проходить у Підмосков'ї. Зміст угоди офіційно не розкривається.

Що передувало угоді

Міністр оборони Афганістану Мохаммад Якуб на зустрічі із секретарем Ради безпеки РФ Сергієм Шойгу заявив, що Кабул і Москва суттєво розширили двосторонню співпрацю.

Ще 14 травня у Бішкеку Шойгу відкрито говорив: Росія налагодила діалог із "Талібаном" і вибудовує з ним повноцінне партнерство.

Зближення Москви з "Талібаном" відбувається поетапно. Ще 14 травня Шойгу відкрито заявив, що Росія будує "повноцінне партнерство" з рухом і закликав інші держави регіону розширити контакти з Кабулом.

У квітні 2025 року Верховний суд РФ призупинив заборону діяльності "Талібану" на території країни - до того організація офіційно вважалася терористичною.

На тлі зближення з афганськими талібами Москва нарощує військову активність і на інших напрямках. Держдума надала Путіну право відправляти армію за кордон у разі затримання будь-якого росіянина. Інститут вивчення війни фіксує, що РФ нарощує ядерний потенціал найшвидшими темпами з часів Холодної війни.

Зеленський заявив про підготовку Росії до нової мобілізації
