РФ подписала оборонное соглашение с "Талибаном": что известно о военном партнерстве

Россия и афганское движение "Талибан" подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Это произошло 27 мая на Международном форуме по вопросам безопасности в Подмосковье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Министр обороны Афганистана Мохаммад Якуб на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу заявил, что Кабул и Москва существенно расширили двустороннее сотрудничество.

Документ заключили в рамках Международного форума по вопросам безопасности, который проходит в Подмосковье. Содержание соглашения официально не раскрывается.

Что подписали и где

Сближение Москвы с "Талибаном" происходит поэтапно. Еще 14 мая Шойгу открыто заявил, что Россия строит "полноценное партнерство" с движением и призвал другие государства региона расширить контакты с Кабулом.

В апреле 2025 года Верховный суд РФ приостановил запрет деятельности "Талибана" на территории страны - до того организация официально считалась террористической.

На фоне сближения с афганскими талибами Москва наращивает военную активность и на других направлениях. Госдума предоставила Путину право отправлять армию за границу в случае задержания любого россиянина. Институт изучения войны фиксирует, что РФ наращивает ядерный потенциал самыми быстрыми темпами со времен Холодной войны.