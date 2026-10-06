Як у областях України завтра вимикатимуть світло: з'явилися графіки
У низці областей України у середу, 7 жовтня, знову запроваджено графіки відключення електроенергії.
РБК-Україна розповідає, де та як завтра в Україні вимикатимуть світло.
В Україні знову діятимуть графіки по світлу
Раніше "Укренерго" повідомило, що через російські обстріли вводяться графіки погодинних відключень на 7 жовтня. Вони діятимуть як для промисловості та бізнесу, так і для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги).
Графіки у Києві
За командою "Укренерго" завтра в столиці також застосовуватимуться відключення.
Графіки можна подивитися у чат-боті, на сайті або в додатку "Київ Цифровий". Також їх можна перевірити на сайті YASNO або у застосунку YASNO Mobile.
Київщина
ДТЕК надав графіки погодинного вимкнення електроенергії для Київської області.
Сумщина
Завтра у Сумській області діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго".
Переглянути актуальні ГПВ можна також:
- На сайті АТ "Сумиобленерго" в розділі Споживачам-Відключення (також там можна знайти свою чергу за адресою або особовим рахунком).
- В особистому кабінеті E-Svitlo або однойменному додатку.
Протягом доби графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі України.
Черкаська область
За розпорядженням НЕК "Укрненерго" на Черкащині будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).
Години відсутності електропостачання:
- 1.1 15:00 - 17:00, 23:00 - 24:00
- 1.2 01:00 - 03:00, 15:00 - 17:00, 23:00 - 24:00
- 2.1 03:00 - 05:00, 15:00 - 17:00
- 2.2 05:00 - 07:00, 17:00 - 19:00
- 3.1 07:00 - 09:00, 17:00 - 19:00
- 3.2 07:00 - 09:00, 17:00 - 19:00
- 4.1 09:00 - 11:00, 19:00 - 21:00
- 4.2 09:00 - 11:00, 19:00 - 21:00
- 5.1 00:00 - 01:00, 11:00 - 13:00, 19:00 - 21:00
- 5.2 11:00 - 13:00, 21:00 - 23:00
- 6.1 13:00 - 15:00, 21:00 - 23:00
- 6.2 13:00 - 15:00, 21:00 - 22:00
Полтавська область
У зв’язку з виникненням дефіциту потужності в енергосистемі України внаслідок обстрілів Росією об’єктів енергетичної інфраструктури у Полтавській області будуть застосовані графіки.
Вони діятимуть з 00:00 по 23:59 07 жовтня 2026 року в обсязі 5 черг, окрім непобутових споживачів.
Актуальні графіки можна подивитися тут.
Раніше РБК-Україна писало, що у частині регіонів України завтра, 7 жовтня, діятимуть графіки відключення електроенергії.