Як у областях України завтра вимикатимуть світло: з'явилися графіки

У низці областей України у середу, 7 жовтня, знову запроваджено графіки відключення електроенергії.

РБК-Україна розповідає, де та як завтра в Україні вимикатимуть світло.

В Україні знову діятимуть графіки по світлу

Раніше "Укренерго" повідомило, що через російські обстріли вводяться графіки погодинних відключень на 7 жовтня. Вони діятимуть як для промисловості та бізнесу, так і для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги).

Графіки у Києві

За командою "Укренерго" завтра в столиці також застосовуватимуться відключення.

Графіки можна подивитися у чат-боті, на сайті або в додатку "Київ Цифровий". Також їх можна перевірити на сайті YASNO або у застосунку YASNO Mobile.

Київщина

ДТЕК надав графіки погодинного вимкнення електроенергії для Київської області.

Графіки вимкнення електроенергії на Київщині (t.me/dtek_ua)

Сумщина

Завтра у Сумській області діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго".

Графіки вимкнення електроенергії на Сумщині (t.me/SumyEnergo)

Переглянути актуальні ГПВ можна також:

На сайті АТ "Сумиобленерго" в розділі Споживачам-Відключення (також там можна знайти свою чергу за адресою або особовим рахунком).

В особистому кабінеті E-Svitlo або однойменному додатку.

Протягом доби графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі України.

Черкаська область

За розпорядженням НЕК "Укрненерго" на Черкащині будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання:

1.1 15:00 - 17:00, 23:00 - 24:00

1.2 01:00 - 03:00, 15:00 - 17:00, 23:00 - 24:00

2.1 03:00 - 05:00, 15:00 - 17:00

2.2 05:00 - 07:00, 17:00 - 19:00

3.1 07:00 - 09:00, 17:00 - 19:00

3.2 07:00 - 09:00, 17:00 - 19:00

4.1 09:00 - 11:00, 19:00 - 21:00

4.2 09:00 - 11:00, 19:00 - 21:00

5.1 00:00 - 01:00, 11:00 - 13:00, 19:00 - 21:00

5.2 11:00 - 13:00, 21:00 - 23:00

6.1 13:00 - 15:00, 21:00 - 23:00

6.2 13:00 - 15:00, 21:00 - 22:00

Полтавська область

У зв’язку з виникненням дефіциту потужності в енергосистемі України внаслідок обстрілів Росією об’єктів енергетичної інфраструктури у Полтавській області будуть застосовані графіки.

Вони діятимуть з 00:00 по 23:59 07 жовтня 2026 року в обсязі 5 черг, окрім непобутових споживачів.

Актуальні графіки можна подивитися тут.