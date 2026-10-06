РФ подняла три бомбардировщика Ту-160: когда возможна ракетная угроза

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Россияне подняли в воздух бомбардировщики Ту-160 в Иркутской области. Ракеты могут долететь до воздушного пространства Украины ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отметили военные, самолеты взлетели с аэродрома "Белая". "В случае осуществления пусков крылатых ракет, вхождение их в воздушное пространство Украины ожидается ориентировочно после 03:00", - уточнили в Воздушных силах. Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях. Россияне используют Ту-160 для пусков по Украине крылатых ракет Х-101. Угроза российской атаки Напомним, сегодня, 6 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что украинская разведка получила информацию о подготовке нового российского массированного удара. Чуть позже глава украинского государства рассказал об обновленной информации от разведки о планах россиян нанести массированный удар. Он отметил, что силы противовоздушной обороны подготовились к вероятной атаке. Также президент призвал украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги.