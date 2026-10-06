ua en ru
Вт, 06 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ подняла три бомбардировщика Ту-160: когда возможна ракетная угроза

22:38 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Иван Носальский
РФ подняла три бомбардировщика Ту-160: когда возможна ракетная угроза Иллюстративное фото: российские Ту-160 взлетели в Иркутской области (wikipedia.org)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россияне подняли в воздух бомбардировщики Ту-160 в Иркутской области. Ракеты могут долететь до воздушного пространства Украины ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отметили военные, самолеты взлетели с аэродрома "Белая".

"В случае осуществления пусков крылатых ракет, вхождение их в воздушное пространство Украины ожидается ориентировочно после 03:00", - уточнили в Воздушных силах.

Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Россияне используют Ту-160 для пусков по Украине крылатых ракет Х-101.

Угроза российской атаки

Напомним, сегодня, 6 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что украинская разведка получила информацию о подготовке нового российского массированного удара.

Чуть позже глава украинского государства рассказал об обновленной информации от разведки о планах россиян нанести массированный удар.

Он отметил, что силы противовоздушной обороны подготовились к вероятной атаке.

Также президент призвал украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Стоит заметить, что завтра, 7 октября, российский диктатор Владимир Путин отмечает свой день рождения, поэтому такой удар может быть демонстративным.

К слову, на завтра из-за недавних ударов РФ по энергетике уже запланированы графики почасовых отключений света. Ограничения будут действовать не во всех регионах.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Война в Украине Ракетный удар
Новости
Рубио: Ситуация в Украине движется не в направлении завершения войны
Рубио: Ситуация в Украине движется не в направлении завершения войны
Аналитика
Городки с завода. Готова ли Украина к внедрению масштабного рынка модульного жилья
Мария Волощукредактор РБК-Украина Городки с завода. Готова ли Украина к внедрению масштабного рынка модульного жилья