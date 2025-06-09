РФ підняла стратегічну авіацію: Україну атакують крилаті ракети

Ймовірно, Російська Федерація підняла у небо кілька стратегічних бомбардувальників. Адже для атаки по Україні було здійснено пуски ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна на Повітряні сили.

Близько 04:05 Повітряні сили повідомили про рух крилатих ракет з Брянської області на Чернігівщину.

Однак з чого саме було здійснено пуски - наразі не відомо. Зауважимо, що незадовго до цього моніторингові канали повідомляли про зліт у Росії стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС.

Оновлено о 04:30.

За даними Повітряних сил, декілька груп крилатих ракет рухались через Чернігівську область у напрямку Київської. Також згодом було уточнено про рух ракет через Житомирську область у напрямку Рівненської.

Що відомо про Ту-95

Ту-95МС - стратегічний ракетоносець-бомбардувальник, який перебуває на озброєнні повітряно-космічних сил РФ. Цей літак є модернізованою версією радянського Ту-95, що з’явився ще у період холодної війни. Завдяки чотирьом турбогвинтовим двигунам з протилежно обертовими гвинтами, він здатен долати великі дистанції з крейсерською швидкістю близько 800 км/год.

Основне озброєння Ту-95МС - це крилаті ракети великої дальності, зокрема Х-101 або ядерні Х-55, що забезпечує йому ключову роль у ядерній тріаді Росії.

Попри поважний вік, літак досі активно залучається до бойових завдань і навчань. Його періодично модернізують: оновлюють авіоніку, зв’язок і озброєння, завдяки чому він зберігає боєздатність у сучасних умовах.

Масований обстріл України

Нагадаємо, у ніч на п'ятницю, 6 червня, Російська Федерація завдала чергового масованого обстрілу по території України. Під ударом були Київ, Чернігів, Луцьк та Тернопіль.

Спочатку ворог атакував ударними дронами типу "Шахед" низку областей, а потім застосував балістичне озброєння для атаки по Києву та Чернігову. Внаслідок обстрілу Києва загинули три працівники ДСНС, які працювали на ліквідації попереднього місця удару.