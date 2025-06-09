РФ підняла стратегічну авіацію: Україну атакують крилаті ракети
Ймовірно, Російська Федерація підняла у небо кілька стратегічних бомбардувальників. Адже для атаки по Україні було здійснено пуски ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна на Повітряні сили.
Близько 04:05 Повітряні сили повідомили про рух крилатих ракет з Брянської області на Чернігівщину.
Однак з чого саме було здійснено пуски - наразі не відомо. Зауважимо, що незадовго до цього моніторингові канали повідомляли про зліт у Росії стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС.
Оновлено о 04:30.
За даними Повітряних сил, декілька груп крилатих ракет рухались через Чернігівську область у напрямку Київської. Також згодом було уточнено про рух ракет через Житомирську область у напрямку Рівненської.
Що відомо про Ту-95
Ту-95МС - стратегічний ракетоносець-бомбардувальник, який перебуває на озброєнні повітряно-космічних сил РФ. Цей літак є модернізованою версією радянського Ту-95, що з’явився ще у період холодної війни. Завдяки чотирьом турбогвинтовим двигунам з протилежно обертовими гвинтами, він здатен долати великі дистанції з крейсерською швидкістю близько 800 км/год.
Основне озброєння Ту-95МС - це крилаті ракети великої дальності, зокрема Х-101 або ядерні Х-55, що забезпечує йому ключову роль у ядерній тріаді Росії.
Попри поважний вік, літак досі активно залучається до бойових завдань і навчань. Його періодично модернізують: оновлюють авіоніку, зв’язок і озброєння, завдяки чому він зберігає боєздатність у сучасних умовах.
Масований обстріл України
Нагадаємо, у ніч на п'ятницю, 6 червня, Російська Федерація завдала чергового масованого обстрілу по території України. Під ударом були Київ, Чернігів, Луцьк та Тернопіль.
Спочатку ворог атакував ударними дронами типу "Шахед" низку областей, а потім застосував балістичне озброєння для атаки по Києву та Чернігову. Внаслідок обстрілу Києва загинули три працівники ДСНС, які працювали на ліквідації попереднього місця удару.
Також внаслідок обстрілу серйозно постраждав Тернопіль. Місто пережило одну з найпотужніших атак від початку широкомасштабної війни.Тут були зафіксовані прямі влучання в об'єкти промисловості та критичної інфраструктури.
У Чернігові ворог бив по житловому масиву, частина міста залишилася без світла.
Коментуючи ворожий обстріл президент Володимир Зеленський заявив, що Росія "не змінює свого почерку" та закликав Захід до тиску.
Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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