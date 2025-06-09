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РФ подняла стратегическую авиацию: Украину атакуют крылатые ракеты

Понедельник 09 июня 2025 04:08
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РФ подняла стратегическую авиацию: Украину атакуют крылатые ракеты Иллюстративное фото: РФ подняла стратегическую авиацию 9 июня (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Вероятно, Российская Федерация подняла в небо несколько стратегических бомбардировщиков. Ведь для атаки по Украине были осуществлены пуски ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина на Воздушные силы.

Около 04:05 Воздушные силы сообщили о движении крылатых ракет из Брянской области на Черниговщину.

Однако с чего именно были осуществлены пуски - пока не известно. Заметим, что незадолго до этого мониторинговые каналы сообщали о взлете в России стратегических бомбардировщиков Ту-95 МС.

Обновлено в 04:30.

По данным Воздушных сил, несколько групп крылатых ракет двигались через Черниговскую область в направлении Киевской. Также впоследствии было уточнено о движении ракет через Житомирскую область в направлении Ровенской.

Что известно о Ту-95

Ту-95МС - стратегический ракетоносец-бомбардировщик, который находится на вооружении воздушно-космических сил РФ. Этот самолет является модернизированной версией советского Ту-95, появившегося еще в период холодной войны. Благодаря четырем турбовинтовым двигателям с противоположно вращающимися винтами, он способен преодолевать большие дистанции с крейсерской скоростью около 800 км/ч.

Основное вооружение Ту-95МС - это крылатые ракеты большой дальности, в частности Х-101 или ядерные Х-55, что обеспечивает ему ключевую роль в ядерной триаде России.

Несмотря на почтенный возраст, самолет до сих пор активно привлекается к боевым задачам и учениям. Его периодически модернизируют: обновляют авионику, связь и вооружение, благодаря чему он сохраняет боеспособность в современных условиях.

Массированный обстрел Украины

Напомним, в ночь на пятницу, 6 июня, Российская Федерация нанесла очередной массированный обстрел по территории Украины. Под ударом были Киев, Чернигов, Луцк и Тернополь.

Сначала враг атаковал ударными дронами типа "Шахед" ряд областей, а затем применил баллистическое вооружение для атаки по Киеву и Чернигову. В результате обстрела Киева погибли три работника ГСЧС, которые работали на ликвидации предыдущего места удара.

Также в результате обстрела серьезно пострадал Тернополь. Город пережил одну из самых мощных атак с начала широкомасштабной войны, здесь были зафиксированы прямые попадания в объекты промышленности и критической инфраструктуры.

В Чернигове враг бил по жилому массиву, часть города осталась без света.

Комментируя вражеский обстрел президент Владимир Зеленский заявил, что Россия "не меняет своего почерка" и призвал Запад к давлению.

Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

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