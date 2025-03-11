РФ підняла в повітря А-50, а Зеленський відправився у Саудівську Аравію: новини за 10 березня

Війна Росії проти України: останні новини

КНДР запустила перші балістичні ракети після приходу Трампа до влади

Як пише Bloomberg, Північна Корея здійснила запуск кількох балістичних ракет біля західного узбережжя країни. Таким чином, Пхеньян не виявляє жодних ознак відмови від ракетних випробувань після повернення Дональда Трампа до влади.

За даними Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, з провінції Хванхе на заході Північної Кореї було запущено щонайменше дві ракети. Інші подробиці, включно з точною кількістю запущених ракет, поки що не доступні. За даними Yonhap News, ракети, найімовірніше, були балістичними ракетами які мають радіус дії менше ніж 300 кілометрів.

Заходять по декілька осіб. В ДПСУ розповіли про тактику росіян на кордоні Сумської області

За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, ворог у напрямку населеного пункту Новеньке Сумської області намагається зробити зону активних бойових дій по території України, намагається там закріпитися.

"Це невеликі штурмові групи, але групи по кілька осіб, які намагаються заходити на нашу територію, щоб накопичуватися і в подальшому просунутися вглиб території України, скоріш за все для того, щоб перерізати логістичні шляхи", - сказав він та додав, що українськими силами ведеться робота зі знищення противника, щоб не дозволити йому накопичуватися і розширити зону бойових дій.

У лютому безпілотники уразили та знищили цілей противника на 22% більше в порівнянні з січнем, - Сирський

Головком ЗСУ зазначив, що найбільш ефективно завдають уражень по ворогу FPV-дрони та бомбери мультироторного типу.

Сирський провів щомісячну нараду з питань розвитку безпілотних систем, де обговорили ключове значення дронів у сучасній війні. За його словами, дрони не лише утримують фронт, а й допомагають просувати його вперед, знищуючи ворожу техніку та особовий склад.

Рубіо оголосив про скасування 83% програм USAID після перегляду

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після шеститижневої перевірки уряд США прийняв рішення скасувати 83% програм USAID. Це включає скасування 5200 контрактів. За його словами, вони не "відповідають національним інтересам країни та в деяких випадках навіть завдавали шкоди".

"18% програм, що залишилися (близько 1000), які ми зберігаємо, буде під управлінням Державного департаменту", - повідомив Рубіо.

У Путіна заперечують переговори зі США у Саудівській Аравії цього тижня

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія та США нібито не будуть проводити перемовин цього тижня у Саудівській Аравії.

Напередодні ж американський телеканал CNN повідомив про те, що високопосадовці адміністрації голови Білого дому Дональда Трампа буцімто зустрінуться окремо з делегаціями України та Росії в Саудівській Аравії.

Сирський провів робочу нараду з питань формування армійських корпусів

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, у призначенні командирів корпусів пріоритет надано молодим, перспективним офіцерам, які вже мають достатній бойовий досвід та відзначилися ефективними діями на чолі бригад.

Головком повідомив, що вислухав проблемні питання та віддав необхідні розпорядження для їх невідкладного вирішення.

Працівники одного з банків організували схему крадіжки грошей клієнтів, їх затримано

За даними джерел РБК-Україна у правоохоронних органах, мова про працівників "Ощадбанку".

Як встановили правоохоронці, шестеро співробітників, включно з керівником відділення, упродовж 2023-2024 років організували злочинну схему, за допомогою якої отримували доступ до рахунків клієнтів.

Росія могла підняти в повітря А-50 для підготовки нового удару

"Вони (окупанти - ред.) загалом хочуть вивчати наші можливості та здібності. Їм потрібні додаткові елементи для того, щоб діяти і, можливо, робити свої удари з повітря більш ефективними. І тут мені здається, що це (підняття у повітря А-50 - ред.), на жаль, не просто якась показуха чи пропаганда для демонстрації. Це, найімовірніше, може бути і підготовка до ударів", - заявив військовий експерт Олександр Мусієнко.

У Трампа заявили, що Україна має поступитись РФ захопленими територіями у рамках мирної угоди

"Найголовніше, з чим ми повинні виїхати звідси (з перемовин у Саудівській Аравії - ред.) - це тверде відчуття того, що Україна готова піти на важкі речі, як і росіяни повинні піти на важкі речі, щоб припинити цей конфлікт або хоча б призупинити його в тій чи іншій формі", - сказав держсекретар США Марко Рубіо.

Зеленський прибув до Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 10 березня, прибув з візитом до Саудівської Аравії. Там у нього пройде низка зустрічей.

"Президент Володимир Зеленський у понеділок прибув до саудівського міста Джидда", - пише Reuters з посиланням на українського чиновника.