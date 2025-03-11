РФ подняла в воздух А-50, а Зеленский отправился в Саудовскую Аравию: новости за 10 марта

Война России против Украины: последние новости

КНДР запустила первые баллистические ракеты после прихода Трампа к власти

Как пишет Bloomberg, Северная Корея осуществила запуск нескольких баллистических ракет у западного побережья страны. Таким образом, Пхеньян не проявляет никаких признаков отказа от ракетных испытаний после возвращения Дональда Трампа к власти.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, из провинции Хванхэ на западе Северной Кореи было запущено по меньшей мере две ракеты. Другие подробности, включая точное количество запущенных ракет, пока не доступны. По данным Yonhap News, ракеты, скорее всего, были баллистическими ракетами, которые имеют радиус действия менее 300 километров.

Заходят по несколько человек. В ГПСУ рассказали о тактике россиян на границе Сумской области

По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, враг в направлении населенного пункта Новенькое Сумской области пытается сделать зону активных боевых действий по территории Украины, пытается там закрепиться.

"Это небольшие штурмовые группы, но группы по несколько человек, которые пытаются заходить на нашу территорию, чтобы накапливаться и в дальнейшем продвинуться вглубь территории Украины, скорее всего для того, чтобы перерезать логистические пути", - сказал он и добавил, что украинскими силами ведется работа по уничтожению противника, чтобы не позволить ему накапливаться и расширить зону боевых действий.

В феврале беспилотники поразили и уничтожили целей противника на 22% больше по сравнению с январем, - Сырский

Главком ВСУ отметил, что наиболее эффективно наносят поражений по врагу FPV-дроны и бомберы мультироторного типа.

Сырский провел ежемесячное совещание по вопросам развития беспилотных систем, где обсудили ключевое значение дронов в современной войне. По его словам, дроны не только удерживают фронт, но и помогают продвигать его вперед, уничтожая вражескую технику и личный состав.

Рубио объявил об отмене 83% программ USAID после пересмотра

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после шестинедельной проверки правительство США приняло решение отменить 83% программ USAID. Это включает отмену 5200 контрактов. По его словам, они не "отвечают национальным интересам страны и в некоторых случаях даже наносили вред".

"18% оставшихся программ (около 1000), которые мы сохраняем, будет под управлением Государственного департамента", - сообщил Рубио.

У Путина отрицают переговоры с США в Саудовской Аравии на этой неделе

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и США якобы не будут проводить переговоров на этой неделе в Саудовской Аравии.

Накануне же американский телеканал CNN сообщил о том, что высокопоставленные чиновники администрации главы Белого дома Дональда Трампа якобы встретятся отдельно с делегациями Украины и России в Саудовской Аравии.

Сырский провел рабочее совещание по вопросам формирования армейских корпусов

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в назначении командиров корпусов приоритет предоставлен молодым, перспективным офицерам, которые уже имеют достаточный боевой опыт и отличились эффективными действиями во главе бригад.

Главком сообщил, что выслушал проблемные вопросы и отдал необходимые распоряжения для их безотлагательного решения.

Работники одного из банков организовали схему кражи денег клиентов, они задержаны

По данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь о работниках "Ощадбанка".

Как установили правоохранители, шестеро сотрудников, включая руководителя отделения, в течение 2023-2024 годов организовали преступную схему, с помощью которой получали доступ к счетам клиентов.

Россия могла поднять в воздух А-50 для подготовки нового удара

"Они (оккупанты - ред.) в целом хотят изучать наши возможности и способности. Им нужны дополнительные элементы для того, чтобы действовать и, возможно, делать свои удары с воздуха более эффективными. И здесь мне кажется, что это (поднятие в воздух А-50 - ред.), к сожалению, не просто какая-то показуха или пропаганда для демонстрации. Это, скорее всего, может быть и подготовка к ударам", - заявил военный эксперт Александр Мусиенко.

У Трампа заявили, что Украина должна уступить РФ захваченные территории в рамках мирного соглашения

"Самое главное, с чем мы должны уехать отсюда (с переговоров в Саудовской Аравии - ред.) - это твердое ощущение того, что Украина готова пойти на тяжелые вещи, как и россияне должны пойти на тяжелые вещи, чтобы прекратить этот конфликт или хотя бы приостановить его в той или иной форме", - сказал госсекретарь США Марко Рубио.

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 10 марта, прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Там у него пройдет ряд встреч.

"Президент Владимир Зеленский в понедельник прибыл в саудовский город Джидда", - пишет Reuters со ссылкой на украинского чиновника.